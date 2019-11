Gucci ripesca un modello d’archivio che ha fatto innamorare le celeb e ha conquistato tutti.



Mai più di questi anni abbiamo capito che dalla moda del passato si può solo che imparare.



Le linee vintage e retrò stanno conquistando anche le più giovani e per questo molte case hanno "rispolverato" gli storici design di archivio, tesori indimenticati dal valore immenso.

L’ultimo "caso" è quello della bag Gucci 1955 Horsebit, modello nato 60 anni fa circa e "rieditato" dal Direttore Creativo Alessandro Michele in occasione della Cruise 2020.

La collezione è composta da tre modelli in tante varietà di colore: una tracolla classica, un secchiello e una "hobo" .

Il comun denominatore è l'iconico morsetto in oro, segno distintivo di Gucci e cifra stilistica del brand italiano.

Neanche a dirlo, nel giro di pochi mesi la Gucci 1955 Horsebit ha fatto breccia nel cuore di tante celeb che l’hanno scelta come accessorio perfetto per i propri outfit.

La modella Adwoa Aboah, ad esempio, ha scelto la versione monogram per sdrammatizzare un maxi vestito pink con balze.





(Credits: Sara Hellen Photography) Adwoa Aboah

Alexa Chung ha optato per lo stesso modello GG con finiture brown per completare un perfetto look da pomeriggio.





(Credits: Getty Images) Alexa Chung

Il look da aeroporto di Elle Fanning è un gioco di contrasti tra stile sporty e chic grazie alla 1955 Horsebit sotto braccio.

(Credits: Goff Photos) Elle Fanning

Lou Dillon ha stile da vendere e ha abbinato la 1955 Horsebit a un blazer Gucci dal taglio maschile ton sur ton!

(Credits: Getty Images) Lou Dillon

Sienna Miller invece è stata immortalata in un look easy chic fatto di denim e t-shirt che vede la 1955 Horsebit come grande protagonista.





(Credits: Courtesy of Gucci) Sienna Miller

Alessandra Mastronardi invece l’ha abbinata a un look serale, elegante e colorato.





(Credits: Getty Images) Alessandra Mastronardi

Infine l'attrice Benedetta Porcaroli ha scelto la 1955 Horsebit in pelle bianca creando un look optical.





(Credits: Getty Images) Benedetta Porcaroli

Scorrete la nostra gallery per scoprire tutte le varianti della Gucci 1955 Horsebit.





Le borse Gucci 1955 Horsebit (Credits: Gucci) Borsa a spalla in pelle blu con natro velvet blu e rosso e morsetto gold.

(Credits: Gucci) Borsa a spalla in pelle marrone con morsetto gold.

(Credits: Gucci) Borsa a tracolla in tessuto GG beige, finiture marroni e morsetto gold.



(Credits: Gucci) Borsa a spalla in tessuto GG beige con finiture rosse e morsetto gold.

(Credits: Gucci) Borsa a spalla in pelle nera con morsetto gold.

(Credits: Gucci) Borsa a secchiello in pelle bianca con morsetto gold.



(Credits: Gucci) Borsa a secchiello in pelle blu e rossa con morsetto gold.

(Credits: Gucci) Borsa a spalla in pelle bianca con morsetto gold. / 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...