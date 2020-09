Ecco 17 modelli targati AI 2020 che ci rapiscono il cuore. Spoiler: le vorrete tutte quante

La quintessenza della femminilità che mescola anche una buona dose massiccia di sensualità? La gonna in pelle, non ci sono dubbi.



Uno dei capi must della moda degli anni Sessanta torna alla ribalta per quest’Autunno-Inverno, donando un tocco speciale ai look più diversi.

Potete scegliere tra innumerevoli tagli, colori e fogge: in materia di gonne in pelle non ci sono regole, almeno per questa stagione che le accoglie tutte quante a braccia aperte.

Le più classiche possono optare per l’evergreen per eccellenza, ossia la gonna in pelle nera. Quella più iconica della scena motorcycle, insomma, resa immortale pure dalle pin-up più procaci tipo Bettie Page.



In versione mini oppure a matita - quest'ultima per effetti un po’ à la Dita von Teese - la gonna in pelle nera sarà il passe-partout da indossare in ogni occasione. Basta infatti giocare di abbinamenti per alzare o meno l’asticella verso l’eleganza: con una blusa in seta bianca con fiocco nero tipo cravattino, per esempio.

Se temete che la gonna di pelle, specialmente in certe sfumature cromatiche strong tipo il nero e il rosso, possa risultare poco bon ton, sappiate che basta mixarla con camicette in satin, pullover chic e handbag raffinate per virare sull’eleganza pura.



Altrimenti smorzate i toni: giallo limone, azzurro carta da zucchero, rosa cipria e off-white sono tinte pastello che daranno alla gonna di pelle una sferzata di freschezza, conferendo quel garbo che non guasta mai.

Per aiutarvi a scegliere la gonna di pelle che sarà la vostra best friend da qui alla primavera, abbiamo selezionato 17 modelli must have di stagione. Da innamorarsene, guardare per credere.

ACNE STUDIOS Gonna di pelle longuette svasata.

ALEXA CHUNG Minigonna di pelle.

DODO BAR OR Gonna a matita in pelle stampata.

GOLDEN GOOSE Minigonna efffetto pelle di serpente.

GUCCI Minigonna in pelle.

H&M Gonna lunga in ecopelle.

IMPERIAL Gonna corta in ecopelle arricciata.

JOSEPH Gonna lunga in pelle.

LUISA SPAGNOLI Pencil skirt in pelle.

MAJE Minigonna in pelle nera con tasche.

MIU MIU Maxigonna a matita in pelle metallizzata color oro.

MOTIVI Gonna corta in pelle nera con tasche.

NEW LOOK Gonna corta a matita in ecopelle.

PHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI Maxigonna in pelle con volant.

& OTHER STORIES Gonna a matita longuette in pelle con cintura, bottoni a clip e tasche.

VALENTINO Gonna lunga svasata in pelle color giallo limone.

ZARA Gonna plissettata effetto pelle.

