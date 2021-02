Scopriamo una selezione speciale di gonne a portafoglio per la Primavera!

Sarà che la si indossa un po’ come un pareo ma la gonna a portafoglio è un capo cult della primavera estate, da sempre.

La caratteristica della “wrap skirt” è quella di aprirsi leggermente e svolazzare ad ogni nostro passo, dettaglio che la rende ancora più "fun" e ci fa sentire un po' bambine, libere e spensierate.

Ma è anche super smart, infatti è perfetta da indossare con un top o una camicetta elegante ma anche con un maglioncino o una t-shirt dal piglio più informale.

Vi abbiamo fatto venire voglia di appenderne una nuova e fresca di etichetta nel vostro armadio?

selezione in cui abbiamo raccolto le gonne a portafoglio più belle, da accaparrarsi prima che volino via! Prima di procedere all’acquisto però, consultate la nostra favolosain cui abbiamo raccolto lepiù belle, da accaparrarsi prima che volino via!

(Credits: Zimmermann)

La gonna in pizzo Sangallo di Zimmermann ha un twist spagnoleggiante e appartiene alla collezione "Lovestruck". #LaceWrapSkirt

(Credits: Bershka)

La mini a portafoglio di Bershka è chiusa da due bottoncini, un modello che diventerà virale questa primavera. #MiniWrapSkirt

(Credits: Cannella)

Cannella propone una mini con ruches color fragola, super girlie! #RuchesWrapSkirt

(Credits: H&M)

Il gessato è un motivo che andrà tantissimo nei mesi avvenire e lo vedremo su completi, abitini e minigonne, come questa di H&M con fiocco laterale! #PinstripeWrapSkirt

(Credits: Acne Studios)

La mini a portafoglio di Acne Studios ha un effetto bouclé stracciato ed è chiusa da un piccolo bottoncino invisibile. #BoucléWrapSkirt

(Credits: Madame Berwich)

Le maxi righe saranno un tormentone dei prossimi mesi (ve lo avevamo annunciato!) come su questa gonna del brand Madame Berwich nei colori del ruggine e crema. #StripedSkirt

(Credits: Mango)

Mai più senza una gonna in simil pelle! Noi pazze per questa midi di Mango con bottoncini e cintura a vita alta. #FauxLeatherSkirt

(Credits: Lisa-Marie Fernandez)

La proposta di Lisa Marie Fernandez è in un modello perfetto per l'estate perché lungo, con balza e fiocchetto. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un luxury brand lanciato nel 2009 dall'omonima fashion editor, che oggi è venduto in tutto il mondo e riscuote moltissimi consensi sia sulla linea swim che activewear. #LinenWrapSkirt

(Credits: Weekend Max Mara)

Weekend Max Mara ha pensato ad un modello di gonna a portafoglio classico in organza, perfetto da sdrammatizzare con un maglioncino divertente o una t-shirt. Ai piedi? Combat boots, of course! #OrganzaWrappedSkirt

(Credits: YOOX)

Burberry rispolvera il classico Kilt, il modello a portafoglio per eccellenza! Questa fantasia la trovate ora disponibile su YOOX, non lasciatevela scappare! #KiltSkirt

(Credits: Twinset Actitude)

TWINSET Milano ha lanciato una seconda linea, TWINSET Actitude, che ci piace molto! Super cute la gonna beige in cotone con maxi fiocco, un dettaglio super trendy! #BowWrappedSkirt

(Credits: Pinko)

In simil pelle anche la proposta "sexy and know it" di Pinko, una gonna passe-partout con grinta! #LeatherLook

(Credits: Patbo)

Verão, ovvero estate in portoghese, è la parola che meglio descrive lo stile brioso e colorato del brand brasiliano PatBo (di cui vi avevamo parlato qualche articolo fa'). Basta guardare questa gonna a portafoglio in chiffon con stampa di coralli! #VogliaD'Estate

(Credits: River Island)

Anche la proposta del brand low cost River Island (disponibile su Zalando) ha un tocco gitano grazie alle maxi ruches. Il dettaglio in più? I piccoli pois di cui andiamo pazze! #PoisWrappedSkirt

(Credits: Nanushka)

Il brand Nanushka, è stato lanciato da Sandra Sandor a Budapest nel 2016. Da quel momento ha sempre prodotto collezioni ultra chic e raffinate come questa gonna in simil pelle color crema con fiocco laterale. #FromBudapestWithLove