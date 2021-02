Diamo uno sguardo ai pattern più funky e ricercati del momento!

Che mondo sarebbe senza stampe?

I pattern danno carattere alle collezioni, accendendo gli abiti di colori e disegni come opere d’arte.

Sarà forse per questo che, stagione dopo stagione, i designer realizzano stampe sempre uniche e riconoscibili?

Per l’estate poi, il print è un’istituzione: a righe, a fiori, pois per non parlare dell’animalier, che puntualmente colora gli abiti più desiderati della spring summer.

Ma quali sono le stampe tormentone del 2021? Abbiamo individuato i trend più forti tra le fantasie catturate direttamente in passerella!





1) Stampe primavera estate 2021: funky zebrato

(Credits: Mondadori Photo) Blumarine, DSquared2, Aniye By

Già da qualche stagione, lo zebrato black&white fa capolino dalle collezioni più chic. L'estate 2021 non sarà da meno, anzi rincara la dose con la stampa zebra proposta in colori fluo e pastello o abbinata a look decisi ed eccentrici. Se siete abitué dell'animalier vi consigliamo di sperimentare subito questo trend funky e divertente, se invece siete alle prime armi, abbinate lo zebrato in combo soft e con colori neutri. #MyHeadIsAJungle

2) Stampe primavera estate 2021: righe XL

(Credits: Mondadori Photo) Versace, Miu Miu, Dior

A dominare la scena fashion ci saranno anche le immancabili righe ma questa volta non classiche marinière, bensì extra large, esagerate e coloratissime. Che siano verticali e orizzontali non importa, le righe XL spopoleranno su abiti, shorts e top con volant. #RigheAlQuadrato

3) Stampe primavera estate 2021: fiori acquerello

(Credits: Mondadori Photo) Zimmermann, Isabel Marant, Kenzo

La stampa floreale è un must di ogni primavera estate ma quest'anno la ritroveremo in una variante acquerello, più stilizzata e originale. Una proposta che conquisterà le romantiche flower addicted e non solo perché "non è primavera senza un abito a fiori". #FloraFever

4) Stampe primavera estate 2021: crazy pop match

(Credits: Mondadori Photo) Blumarine, Tom Ford, Dolce & Gabbana

"Crazy pop match? Cosa significa?" La domanda è assolutamente legittima, parliamo di un mix di stampe diverse abbinate tra loro che insieme danno un risultato pop e patchwork. L'effetto eccentrico e colorato è molto divertente, un colpo d'occhio notevole da sperimentare nell'estate che verrà. #MixAndPop

5) Stampe primavera estate 2021: fresco scozzese

(Credits: Mondadori Photo) N.21, The Label Edition, Celine

La stampa scozzese, in tutte le sue nuance e combinazioni è, nell'immaginario collettivo, un print tipicamente invernale perché utilizzato da sempre su kilt, giacche e maglioni a doppio filo. Per quest'estate, tanti nomi della moda l'hanno proposta su camice leggere, abiti e spolverini, regalando a questo print tradizionale una freschezza e un messaggio tutto nuovo che non vediamo l'ora di indossare. #ScozzeseAPrimavera

6) Stampe primavera estate 2021: tie dye acceso

(Credits: Mondadori Photo) Dior, Burberry, Aniye By

Sono diverse stagioni che il motivo tie dye imperversa tra le stampe "must wear" sui capi e accessori più desiderati. Caratterizzato da un disegno caleidoscopico e degradé, il tie dye del 2021 sarà decisamente più acceso e d'impatto grazie a colorazioni forti dettate dalla moda spring summer 21. #TieDyeAddiction