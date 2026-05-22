Alzi la mano chi è che non ha nell’armadio almeno una gonna midi nera! Lasciatevi ispirare da queste idee look per abbinarla al meglio per tutta la stagione.

Ci sono trend che vanno e vengono, capi che improvvisamente finiscono sotto i riflettori, ci fanno cadere in tentazione e, una volta nell’armadio, rischiano di rimanere nel dimenticatoio. Altri che, invece, si acquistano una volta e si indossano per sempre. Uno di questi è la gonna midi nera, uno di quei grandi passepartout di cui è impossibile stancarsi.

Pezzo chiave capace di resistere alle tendenze passeggere del momento, la gonna midi nera è la classica “best friend” che non ti abbandona mai.

***Minimo sforzo, effetto "wow" assicurato: la gonna in satin è la l'unica vera paladina dei look primaverili (e non solo)***

Nè troppo corta, né troppo lunga, con la sua allure raffinata e senza tempo, è capace di rendere super chic anche i look quotidiani più semplici.

È uno di quei pochi capi che, con il giusto styling, si può sfruttare 365 giorni l’anno.

Se poi ci aggiungiamo che è incredibilmente versatile, perfetta sia di giorno che di sera, capirete che davvero non ci sono ragioni per non averne almeno una sempre a disposizione.

Ma come indossare la gonna midi nera senza cadere nel banale?

Come sempre, basta dare uno sguardo ai look delle trend setter per trovare al volo la giusta ispirazione.

5 idee su come indossare la gonna midi nera

In una stagione in cui le temperature sono ancora un po’ ballerine, giocare con il layering può essere la giusta strategia per avere un look che si adatti facilmente ai vari momenti della giornata. Da dove iniziare? Da una gonna a ruota, da indossare con t-shirt leggera dai colori brillanti e delle décolleté con il tacco basso nelle ore più calde, e da completare, invece, con una polo a maniche lunghe al mattino presto o di sera.

Per un look casual perfetto per il tempo libero o qualsiasi altro impegno che non richiede un look particolarmente elegante, via libera alla gonna midi cargo. Abbinata a una camicia a righe, a delle ballerine Mary Jane e una giacca di jeans può dar vita a un’uniforme quotidiana diversa dal solito, pratica ma anche molto stilosa.

Come indossare una gonna midi nera più elegante? Questa primavera potete sceglierne una in pizzo “see through”. Basterà indossarla con sotto una abito sottoveste dello stesso colore e completare poi con una cintura che segna il punto vita, un cardigan (da mettere e togliere all’occorrenza) e un paio di mules con il tacco per avere una mise adatta anche alle occasioni più raffinate.

Se volete approfittare degli ultimi scampoli di primavera per sfoggiare la gonna di pelle, sappiate che i modelli a matita, anche solo indossati con una camicia bianca e delle pumps con kitten heels regalano sempre grandi soddisfazioni.

In alternativa potete optare per le varianti in satin e provarle con un blazer a stampa check e i vostri sandali preferiti: il risultato sarà un look perfetto dall’ufficio all’aperitivo.

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