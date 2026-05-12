Intramontabile, chic e facilissima da abbinare, la gonna in satin è il passe-partout perfetto su cui investire per la bella stagione. Scoprite con noi i nuovi modelli del momento

Se dovessimo stilare una lista di quei capi intramontabili, che resistono alle stagioni e alle tendenze, al primo posto si classificherebbe senza alcun dubbio la gonna in satin.

La indossiamo ormai dall’inverno fino all’estate, passando per tutte le in-between seasons, ma è soprattutto ai primi rintocchi di un tanto atteso periodo estivo che la satin skirt sprigiona tutto il suo fascino, trasformandosi nella nostra fedele alleata per look freschi, chic e senza sforzo.

Sarà per la sua incredibile versatilità - che la rende il capo perfetto per completare qualsiasi mise, da quelle più bon ton fino a quelle più editoriali - o per la sua comodità e leggerezza (ideali quando iniziano i primi caldi), fatto sta che la gonna in satin si è conquistata in poco tempo la fama di the ultimate bottom piece da indossare da maggio fino a settembre, e noi non vediamo l’ora di seguire questo fashion statement. Vero?

Così, fra gli e-commerce che si riempiono di modelli irresistibili sui quali è difficile non mettere le mani, e i social che traboccano di fit d’ispirazione, anche i nostri armadi aprono le ante a qualche new entry da affiancare alla nostra collezione. La primavera-estate 2026, infatti, ha in serbo tutta una serie di nuovi design destinati a invadere il guardaroba e, proprio come un fresh update di stagione, varianti inedite e in pieno trend si aggiungono a quelle già amatissime, innalzando ulteriormente il livello di coolness di questo capo.

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Sofisticate e romantiche, ma anche minimali e casual; arricchite da dettagli extra come il pizzo sugli orli o da silhouette dritte e scivolate, ecco a voi tutte le gonne in satin che vale la pena salvare nella shopping cart prima che vadano sold out.



Gonne in satin: i modelli per la primavera-estate

Gonna midi in twill di viscosa FORTE_FORTE

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Gonna in satin arricciata & OTHER STORIES

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Gonna ampia con pizzo sull'orlo iBLUES

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Gonna dritta in satin H&M

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Gonna a pois in satin PULL&BEAR

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Gonna svasata in satin MANGO

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Gonna in seta Carolina REFORMATION

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Gonna in satin RESERVED

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Gonna in satin con orlo STRADIVARIUS

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Gonna in satin con laccetto in vita THE FRANKIE SHOP

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Gonna dritta in satin ZARA

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