La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni

Il weekend è finalmente alle porte e, con lui, quella voglia irrefrenabile di dare una rinfrescata al guardaroba per accogliere al meglio la bella stagione. Che abbiate in programma una fuga fuori porta, un brunch all'aperto con le amiche o semplicemente una passeggiata rilassante in città, il fine settimana è il momento perfetto per concedersi quel piccolo sfizio capace di svoltare il look. Dagli accessori cult che catturano gli sguardi ai dettagli di stile a cui è impossibile resistere, abbiamo selezionato per voi i pezzi più cool del momento. Pronte a innamorarvi? Ecco i colpi di fulmine da mettere subito in wishlist.

1) Gli occhiali da sole Iconic Shades di Silhouette Eyewear

Il perfetto connubio tra il fascino audace degli anni '70 e l'innovazione tecnologica del futuro: la nuova collezione Iconic Shades di Silhouette è la dichiarazione di stile definitiva per la Primavera/Estate. Questa speciale linea rende omaggio a Dora Demmel, la visionaria designer che negli anni Settanta ha ridefinito l'eyewear con le sue forme architettoniche ed espressive. Oggi, quell'estetica potente viene reinterpretata in quattro modelli cult (DORA ONE, TWO, THREE e FOUR) che spaziano dalle geometrie squadrate alle linee più fluide e rotonde, fino all'inedito mix del modello DORAFOUR. Il vero segreto? Una presenza scenica importante che non rinuncia alla leggerezza, grazie alla realizzazione in stampa 3D con l'innovativo materiale SilhoPure® e dettagli in titanio high-tech. Inoltre, per chi non vuole scendere a compromessi tra estetica e funzionalità, il sistema Silhouette 1:1 Complete Eyewear permette l'integrazione millimetrica di lenti graduate. L'accessorio bold da infilare in borsa questo fine settimana.

Courtesy of Press Office

2) Il pigiama chic di forte_forte

Chi ha detto che il pigiama si indossa solo tra le mura di casa? Per la Primavera/Estate, Forte_Forte reinterpreta questo capo – da sempre elemento identitario del brand – trasformandolo in un pezzo cult da sfoggiare con disinvoltura anche outdoors. Il perfetto equilibrio tra intimità e visione si traduce in linee morbide, volumi fluidi e proporzioni rilassate, pensate per un look delicato e altamente sensoriale. Il nostro colpo di fulmine della collezione è la versione in raso arricchita dalla romantica stampa di fiocchi "le noeud d'argent", ideale per chi cerca un'eleganza sofisticata e mai banale. Se preferite altre consistenze, la linea spazia dalla seta habotai con ricami “petites fleurs” fino ai completi in popeline rosa boudoir.

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3) Le infradito in limited-edition Ganni x Melissa

Se cercate l'accessorio definitivo per dare una sferzata di energia cool e spensierata ai vostri look estivi, lo avete appena trovato. Nasce la nuovissima ed esclusiva collaborazione in edizione limitata tra la maison di Copenaghen GANNI e l'iconico brand Melissa. Una capsule collection che fonde l'inconfondibile maestria nei materiali jelly di Melissa con l'attitudine giocosa di GANNI. Il nostro pezzo preferito per i weekend estivi è Melissa Flip Flop Slim, un'infradito dal tocco femminile e irriverente grazie al dettaglio della fascetta con volant, disponibile in tonalità vibranti come giallo, rosso, blu, nero e in una graffiante versione leopardata. Per chi cerca un tocco più elevated, la collezione propone anche il modello Thong Kitten Heel. Perfette da indossare dalla mattina alla sera, in spiaggia come in città.

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4) L'abito a righe Jade di Maria de la Orden

Se c'è un capo capace di racchiudere in sé tutta la spensieratezza e l'eleganza chic di una giornata di sole, quello è senza dubbi il Jade Dress firmato Maria de la Orden. Questo splendido abito midi gioca con uno spirito squisitamente estivo grazie allo scollo a barchetta elastico che lascia le spalle scoperte, bilanciato da un corpetto smocked super confortevole che valorizza la silhouette. Realizzato al 100% in cotone leggero a righe rosse e blu, si distingue per le maniche a tre quarti rifinite e una gonna fluida e svasata che accompagna ogni movimento con grazia e volume. Perfetto da abbinare a un paio di espadrillas o a delle ciabattine flat per un perfetto look da weekend.

Credits: mariadelaorden.com

5) La borsa Iside Tìn di Valextra

Nel perfetto guardaroba del fine settimana non può mai mancare una borsa capace di elevare istantaneamente anche il più semplice dei look. Per questa stagione, l'iconica famiglia Iside di Valextra si evolve e dà il benvenuto alla nuova handbag Iside Tìn. Caratterizzata da una silhouette rettangolare allungata ed essenziale, questa borsa reinterpreta il design d'archivio con uno spirito spiccatamente contemporaneo e urbano. Progettata per adattarsi con naturalezza ai ritmi della vita moderna, offre la massima versatilità: si può indossare comodamente a spalla, a tracolla oppure portare sotto il braccio come una sofisticata clutch da sera. Realizzata nella distintiva pelle Millepunte multidimensionale del brand, è disponibile in sei nuance irresistibili (tra cui marrone sahara, rosso amaranto, blu ortensia e i classici Pergamena White e Black). Il nuovo oggetto del desiderio dall'eleganza sobria.

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6) Gli orecchini Acanto di 12PM Jewelry

Per completare un outfit da weekend con quel tocco di luce scultoreo e d'ispirazione naturale, i nuovi orecchini Acanto firmati 12PM Jewelry sono il dettaglio ideale. Interamente realizzati in Italia in prezioso bronzo, questi orecchini riproducono fedelmente con un design plastico e sinuoso la classica forma della foglia di acanto. Lunghi 6 centimetri e capaci di incorniciare il volto con incredibile carattere e luminosità, sono disponibili sia nella calda e intramontabile finitura in oro sia nella variante fredda e contemporanea in palladio. Un gioiello dal fascino organico e senza tempo, perfetto per arricchire una semplice camicia bianca o un abito leggero da sera.

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7) Le sneaker PUMA Speedcat reinterprete da Super Yaya per Zalando

Per le sneakerhead e le amanti dello street-style più ricercato, le scarpe cult della stagione hanno una firma inconfondibile. Grazie a Zalando, l'eredità sportiva globale di PUMA incontra la visione eclettica del brand indipendente Super Yaya, fondato dalla designer Rym Beydoun. Il risultato? Una reinterpretazione unica delle iconiche PUMA Speedcat che gioca costantemente tra contrasti affascinanti: sport e chic, giorno e notte, street-style ivoriano e sofisticatezza couture libanese. Il primo drop stupisce con varianti grafiche giocate sui toni del nero/bianco, blu/verde e marrone/mandorla con un motivo a pois tono su tono. Il secondo drop, invece, eleva la silhouette grazie a una raffinata pelle verniciata lucida color prugna o nero. Celebrate da una splendida campagna con la supermodella Alek Wek, sono il pezzo perfetto per dare un'attitudine decisamente cool e contemporanea a ogni vostro passo del weekend.

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8) L'anello Tentaculum di Suma Cruz

A chiudere la nostra wishlist della settimana è un vero e proprio gioiello di poesia artigianale, perfetto per chi ama gli accessori che raccontano una storia. Direttamente dalla collezione Circulus Vitae del brand spagnolo Suma Cruz, l'anello Tentaculum evoca atmosfere mitologiche, ispirandosi ai guardiani che proteggono i tesori della natura sotto il sole. Questo pezzo d'arte da indossare è realizzato a mano in Spagna su una base di ottone bagnato in prezioso oro giallo 24 carati, coronato e impreziosito al centro da una meravigliosa ed elegante perla allungata. Grazie al design a taglia unica e facilmente regolabile, avvolge il dito con grazia e magnetismo. L'investimento perfetto per regalarsi un tocco di sofisticata e teatrale eleganza durante i weekend della bella stagione.

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Ed ecco che la nostra selezione per il fine settimana è al completo! Con questi 8 imperdibili colpi di fulmine, il vostro shopping del weekend non è mai stato così chic. Non vi resta che scegliere il vostro pezzo preferito, aggiornare la wishlist e godervi il fine settimana con stile. Buon weekend di shopping!