Dagli slip dress con i profili in pizzo ai mini dress a fiori: 5 tendenze in fatto di abiti da appuntarsi in questa stagione.

Si avvicina la primavera e, come ogni anno in questo periodo, non vediamo l’ora di lasciare in panchina cappotti e piumini per dare ufficialmente il benvenuto a capi più freschi e leggeri. E cosa c’è di meglio degli abiti per cominciare con il piede giusto la nuova stagione.

Sarà perché da soli fanno tutto il look, sarà perché coniugano alla perfezione comfort e glamour, fatto sta che specialmente nelle prime belle giornate di sole diventano la nostra prima scelta.

Ma quali sono i modelli che vale puntare durante la prossima sessione di shopping?

Se da una parte possiamo contare sul fatto che nelle collezioni SS26 si trovano abiti per ogni stile, budget e occasione. Dall’altra, dobbiamo riconscere che riuscire a districarsi tra le tantissime proposte in circolazione può rilevarsi una vera sfida.

Ma non temete, per facilitarvi il compito, abbiamo individuato noi le 5 tendenze in fatto di abiti che vale la pene seguire questa primavera.

5 tendenze in fatto di abiti da seguire questa primavera

01. Slip dress con profili in pizzo

Gli slip dress sono ormai una colonna portante del nostro guardaroba. Già da un paio di stagioni sono i protagonisti dei nostri look 365 giorni l’anno, ma nelle prossime settimane saranno in particolare i modelli con i profili o gli inserti in pizzo a spopolare dappertutto.

CHLOÉ Abito midi in seta e pizzo

Credits: chloe.com

H&M Abito sottoveste con profili in pizzo

Credits: 2.hm.com

IMPERIAL Abito con l’orlo asimmetrico con dettagli in pizzo

Credits: imperialfashion.com

02. Abiti con le frange

In cima alla lista dei trend più popolari dello scorso autunno, le frange sono pronte a dettare legge anche in questa stagione, declinate su abiti dal gusto boho-chic o midi dress più sensuali e femminili.

PINKO Abito asimmetrico in satin con le frange

Credits: pinko.com

SELECTED Abito corto con le frange con scollo all’americana

Credits: zalando.it

ZARA Abito in pizzo con le frange

Credits: zara.com

03. Mini dress a fiori

In una stagione in cui le stampe floreali non mancano mai nelle collezioni SS26, anche gli abiti a fiori si preparano ad essere i grandi protagonisti del nostro guardaroba. I modelli su cui scommettere a occhi chiusi? I mini dress, meglio ancora se dalle fantasie microfloreali.

ZIMMERMANN Abito a fiori in organza di seta e lino

Credits: zimmermann.com

LA DOUBLE J Chemisier a stampa floreale

Credits: ladoublej.com

COMPAÑÍA FANTÁSTICA Mini dress a stampa tulipano

Credits: companiafantastica.com

04. Abiti in maglia

Grandi alleati per affrontare il periodo di transizione tra la fine dell’inverno e l’arrivo della primavera, anche gli abiti in maglia meritano la giusta considerazione in questa stagione. Se non sapete su cosa orientarvi, potete andare sul sicuro con quelli dai colori neutri o quelli dai motivi multicolor, perfetti per cominciare ad aggiungere un po’ di brio ai look di tutti i giorni.

ROUJE Abito in maglia con i bottoni

Credits: rouje.com

RIXO Abito in maglia multicolor

Credits: mytheresa.com

GANT Abito a righe a trecce

Credits: gant.it

05. Abiti a vita bassa

Tra le nuove tendenze in fatto di abiti da seguire questa primavera, ci sono anche i “drop-waist dresses” alias ovvero quei modelli con la vita scivolata che già qualche estate fa erano tornati a farsi notare. Mini o midi, casual o più eleganti: anche loro rientrano nella lista dei capi su cui conviene scommettere questa primavera.

TOTEME Abito midi dalla vita scivolata

Credits: net-a-porter.com

MASSIMO DUTTI Abito in maglia a vita bassa

Credits: massimodutti.com

COS Mini dress a vita bassa con il fiocco sul collo

Credits: cos.com