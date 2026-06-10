La gonna midi bianca ricamata di Zara è il pezzo chiave che vi serve per creare look estivi perfetti h24: ecco perchè ci ha conquistato.

Leggera, femminile, incredibilmente versatile: esiste forse un capo migliore della gonna bianca per entrare subito nel mood dell’estate? Noi crediamo proprio di no!

Ma attenzione perchè c’è un modello in particolare che potrebbe davvero dare una svolta ai vostri look estivi. È questa gonna midi bianca ricamata di Zara: uno dei qui pezzi passepartout che possono fare “gioco” sia in vacanza che in città.

***Erano i sandali preferiti di Gwyneth Paltrow negli anni 90. E quest'estate saranno anche i vostri!***

Specialmente in quei giorni in cui la creatività è pari a zero e le temperature bollenti rischiano di compromettere la riuscita del vostro look, basta scegliere lei per ottenere una mise fresca, leggera e adatta a ogni impegno in agenda.

3 buone ragioni (+1) per mettere in wishlist la gonna midi bianca ricamata di Zara

01. Il taglio svasato - Stretta in vita, morbida sui fianchi, questa gonna scivola sulla silhouette senza stringere le forme e questo la rende perfetta per valorizzare praticamente qualsiasi fisicità.

02 La lunghezza - Nè troppo lunga, né troppo corta, risulta adatta in qualsiasi occasione: sia in quei contesti in cui è richiesto un look femminile e raffinato, sia nel tempo libero o nei weekend di relax.

03 Il colore - Da indossare con altri capi e accessori total white o da mixare a pezzi dai colori più audaci e brillanti: questa gonna bianca risulta davvero facilissima da abbinare e si presta a mille diverse combinazioni.

04. I ricami - La particolarità di questa gonna sono sicuramente i suoi ricami traforati: un piccolo dettaglio che aggiunge ancora più leggerezza al look e che fa subito estate.

Come indossarla quest’estate?

Noi la immaginiamo con un top in lino bianco, un paio di sandali con kitten heels e una borsa in rafia, il modo perfetto per ottenere a occhi chiusi la perfetta divisa estiva.

INTIMISSIMI Top in lino con le spalline sottili

Credits: intimissimi.com

ZARA Gonna midi bianca ricamata

Credits: zara.com

AEYDE Sandali con kitten heels

Credits: aeyde.com

PARFOIS Mini tote bag in rattan con manico intrecciato

Credits: parfois.com

Foto in apertura: GettyImage