I sandali infradito con la zeppa, cult assoluto degli anni 90, sono tornati a cavalcare le tendenze dell'estate 2026.

Il mood nostalgia targato anni 90 e inizi 2000 non sembra perdere smalto, soprattutto se parliamo di moda! Il minimalismo che ha contraddistinto quel periodo è ancora oggi un'ispirazione per i designer ma soprattutto per le persone "normali", desiderose di look semplici da comporre ma con quel pizzico di effortless chic che non può mancare! Anche in fatto di scarpe stiamo assistendo a un notevole momento "thowback": sandali con listini sottili, zeppe e infradito con tacchi a gogo, tutti modelli must have e immancabili ai piedi delle celeb di quel periodo.

E tra le calzature cult non potevano mancare le infradito con la zeppa, vero "tormentone" di quegli anni, capaci di evolversi, nei primi anni Duemila con versioni flatform sempre più bold. Tra le star a cui li abbiamo visti indosso c'è lei, Gwyneth Paltrow, attrice e volto indimenticabile, la ragazza che in quel momento tutte avrebbero voluto essere, e non solo perché era fidanzata, all'epoca, con Brad Pitt!



Tra gli anni 90-2000, Gwyneth ha inanellato una serie di film diventati piccoli cult del periodo: "Seven" "Sliding Doors", "Emma", "Shakespeare in love" (che le valse l'Oscar!), "Paradiso Perduto", "Il talento di Mr. Ripley", sono solo alcune delle pellicole che l'hanno lanciata e resa celebre!



E anche in fatto di moda e look Paltrow non scherzava! Eccola in uno scatto del 1997, all'uscita di un ristorante di Los Angeles con un midi dress nero super minimal e ai piedi gli iconici sandali infradito con zeppa! Un outfit estremamente semplice che esprime molto bene lo spirito "essenziale" di fine anni 90, e le zeppe sono di sicuro uno dei "focus" del look dell'attrice!

E oggi? I sandali infradito con zeppa più o meno alta sembrano aver avuto la loro rivincita! Nei negozi e online i modelli imperversano un po' ovunque, pronti a diventare la scarpa perfetta dell'estate!

La zeppa è l'elemento " furbo": slancia e dona cm in più dando però stabilità, un dettaglio che li rende particolarmente amati! La nuance da prediligere è sicuramente il nero, passe-partout ideale per tutti gli abbinamenti giorno-sera!



Seguendo l'esempio di Gwyneth e del suo look Nineties, ecco una mini selezione di sandali infradito con zeppa da mettere al volo nel carrello per l'estate 2026!

OVYÈ

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MANGO



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BERSHKA

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JEFFREY CAMPBELL



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