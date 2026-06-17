È un capo fresco e versatile, perfetto per le temperature e le occasioni estive: parliamo della gonna in popeline, che vi proponiamo in 7 diversi abbinamenti





Nella lista dei must-have per gestire con stile il caldo estivo non manca mai: la gonna in popeline di cotone è uno dei capi che bilanciano meglio freschezza ed eleganza, e anche per la Primavera-Estate 2026 la ritroviamo più forte che mai.

Lunghissima o al ginocchio, ampia e ricca di pince o più lineare, liscia, questa gonna è facile da indossare e interpretate in tantissimi modi, il che la rende perfetta per tante occasioni.

Non è infatti sono un capo da giorno o un pezzo casual, ma un vero e proprio jolly che vi svolterà il guardaroba anche con le temperature più torride.

Vi mostriamo come, con questi sette look costruiti appositamente per voi e che cavalcano i principali stili e trend del periodo estivo. Trovate, e indossate subito, quello che fa per voi.

1) Con la t-shirt bianca

Per chi ama i pezzi basic ma curati, la soluzione perfetta è un grande classico: una t-shirt bianca, un sandalo flat e una borsa tote capiente ma di misura media, per indossarla a mano con leggerezza.



Da sinistra: T-shirt fiammata Favorite, LEVI'S - Gonna midi Pineta in popeline di cotone a pieghe, 'S MAX MARA - Occhiali da sole, CHLOÉ - Sandali slingback a punta quadrata con anello, VIVAIA - Borsa tote Cruise con dettagli in pelle, RUE DE VERNEUIL.

Credits: Levi.com, Mytheresa.com, Zalando.it, Vivaia.com, Net-a-Porter.com



2) Per l'ufficio

Indossare una gonna in cotone in ufficio, anche in un ambiente che richiede una certa eleganza? Non è una missione impossibile. Basta puntare su alcuni pezzi dall'allure formale, come una bella camicia sartoriale, una borsa a mano e un paio di sandali con un tacco medio.

Da sinistra: Camicia Lui in cotone organico, THE FRANKIE SHOP - Gonna midi beige in misto cotone regular fit, STEFANEL - Borsa Le Cambon 40 con manico, MANU ATELIER - Sandali kitten Petite Belt in pelle e twill riciclato, ST.AGNI.

Credits: Thefrankieshop.com, Stefanel.com, Cettire.com, Net-a-Porter.com



3) Mood romantico

Per chi ama il romanticismo una bella gonna a ruota è sempre una buona idea. Ancora di più se abbinata a una camicetta in sangallo e ad accessori curiosi, come le ballerine con fiorellini applicati.

Da sinistra: Camicia a maniche corte in sangallo, MSGM - Gonna midi in popeline, ARKET - Borsa a spalla Aurelis in pelle, CALVIN KLEIN COLLECTION - Ballerine in mesh con applicazioni, H&M.

Credits: Luisaviaroma.com, Zalando.it, Mytheresa.com, Hm.com



4) Total white con un twist

La sua versione in bianco è forse la più amata per l'estate, ma come indossarla in un modo originale? Aggiungendo una canotta, per un effetto abito e spezzando il tutto con un foulard annodato in vita. Per completare, accessori estivi come un paio di infradito con tacco e una borsa in paglia.

Da sinistra: Canotta in cotone organico, TOTEME - Gonna midi in popeline di cotone, FABIANA FILIPPI - Foulard in seta con stampa, PRADA - Sandali infradito, MANGO - Borsa in rafia Talata con dettagli in pelle, MUUÑ.

Credtis: Luisaviaroma.com, Zalando.it, Farfetch.com, Net-a-Porter.com





5) Trekking metropolitano

Ispirazione sportiva per la città ma non solo, anche per un pranzo rilassato in montagna. La gonna in popeline, corta al ginocchio, si sposa perfettamente con una polo e un paio di scarpe sportive, da portare rigorosamente con un bel calzino medio.

Da sinistra: Polo in cotone, PIOMBO - Gonna in popeline, MIU MIU - Borsa con coulisse, UNIQLO -Sneakers XT-6 GORE-TEX, SALOMON - Calze a coste, UNIQLO.

Credits: OVS.com, Miumiu.com, Uniqlo.com, Salomon.com



6) Citazioni preppy

Un altro grande must-have dell'estate sono le righe, e vanno davvero d'accordo con una bella gonna in popeline a ruota. A dare il tocco in più sono la borsa in tela e le scarpe da barca, che ricreano un insieme chic ma rilassato.

Da sinistra: Polo a righe con colletto, MC2 SAINT BARTH - Gonna in popeline, APESI - Borsa tote in tela con ricamo, POLO RALPH LAUREN - Scarpe in pelle Slimboat, SPERRY.

Credits: Mc2saintbarth.com, Aspesi.com, Farfetch.com, Fortela.com



7) Eleganza da cerimonia

Chiudiamo con la proposta più sofisticata, quella pensata per una serata speciale o una cerimonia. La gonna in popeline, con stampa multicolore, gioca il ruolo di protagonista. A valorizzarla ci pensano un top con fiocco, una clutch scultorea e un bel sandalo dal tacco alto e lucente.

Da sinistra: Blusa in seta con fiocco, CAROLINA HERRERA - Gonna lunga in popeline con spacco, DOLCE&GABBANA - Clutch Artichoke Paula's Ibiza, LOEWE - Sandali Talk to me dorati con tacco alto 10,5 cm, AQUAZZURA.

Credits: Mytheresa.com, Aquazzura.com