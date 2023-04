Non potrebbero essere più diverse, eppure gonne e sneakers insieme formano una coppia a dir poco vincente. Ecco 5 idee look da provare subito, perfette per la bella stagione.

Super femminili le prime, quintessenza del comfort le seconde. Apparentemente gonne e sneakers sembrano non avere davvero nulla in comune. Eppure questi due pezzi agli antipodi del guardaroba insieme si rivelano praticamente perfetti. Protagonisti già da qualche stagione delle passerelle più cool (oltre che dello street style), si riconfermano il mix vincente su cui contare anche per la primavera 2023. Non è difficile intuire il perché: con gonne e sneakers è possibile creare outfit chic e allo stesso tempo ricercati, mai banali e - aspetto da non sottovalutare - molto pratici.

Per l’ufficio, il tempo libero, per una serata elegante o un weekend fuoriporta: le occasioni in cui sperimentare il potenziale fashion di questa combo sono numerose, così come le possibilità di indosso. Ecco 5 mix&match da cui partire: lasciatevi ispirare!





Gonna midi a costine e sneakers tecniche

Tra le gonne da abbinare alle scarpe da ginnastica, quelle in maglia sono indubbiamente le più versatili (oltre che le più comode). Per ottenere un ensemble funzionale ma d’effetto abbinatele a un paio di sneakers da training, a una camicia bianca maschile e a un paio di orecchini con strass.

Gonna a tubino in maglia ZARA, camicia dal fit oversize COS, orecchini a cerchio con cristalli SWAROVSKI, sneaker tecnica ASICS SPORTSTYLE su ZALANDO

Credits: zara.com, cos.com, swarovski.com, zalando.it

Gonna in satin e sneakers chunky

Abbinare gonne e sneakers a contrasto è sempre un’ottima idea. Le gonne eleganti, ad esempio, danno il meglio di sé con le scarpe da ginnastica più “massicce”, ossia quelle con suola chunky. Per questo look abbiamo scelto un modello coloratissimo e lo abbiamo “bilanciato” con un pullover a tinte pastello e una tote bag dal design pulito.

Gonna a campana ICHI su ZALANDO, maglione con scollo a V FALCONERI, tote bag in pelle CHIARA BONI, sneaker con suola chunky NIKE

Credits: zalando.it, press office, chiaraboni.com, nike.com

Gonna a pieghe e sneakers in stile tennis

Se - come noi - siete in fissa con il tormentone delle gonne a pieghe, ecco un’idea look da provare assolutamente: protagonista è un modello mini, che abbiamo matchato con un paio di scarpe da tennis, una blusa scottish style e un blazer doppiopetto dai toni neutri.

Minigonna a pieghe SANDRO PARIS, blazer doppiopetto con revers a lancia CRUNA, blusa a motivo check con rouches ISABEL MARANT ETOILE, sneaker stile tennis BLAUER

Credits: it.sandro-paris.com, press office, isabelmarant.com, blauerusa.com

Gonna di jeans lunga e sneakers basse

Con sneakers e denim è impossibile sbagliare. Limitarsi però ai classici jeans cinque tasche sarebbe un vero peccato. Date una chance anche alle gonne in questo tessuto: con le scarpe da ginnastica diventano super cool, soprattutto se abbinate a una maxi felpa dai toni girlie.

Pencil skirt in denim con spacco THE FRANKIE SHOP, maxi felpa con cappuccio MSGM, borsa shopping con tracolla FURLA, sneaker unisex ONITSUKA TIGER

Credits: eu.thefrankieshop.com, it.shop-msgm.com, furla.com, onitsukatiger.com

Gonna a portafoglio e sneakers bianche

Mini a portafoglio, sneakers total white, blusa bon ton e occhiali da sole con montatura un po’ rétro: ecco un classico esempio di come un look con le scarpe da ginnastica possa essere estremamente femminile e chic.

Minigonna a portafoglio asimmetrica COPERNI, t-shirt con dettaglio foulard HERNO, occhiali da sole in acetato VICTORIA BECKHAM, sneakers in pelle e camoscio NEW BALANCE

Credits: farfetch.com, herno.com, mytheresa.com, luisaviaroma.com