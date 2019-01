Con tacchi alti o scarpe flat, con bluse iper femminili o felpe sporty-chic: qualche idea per indossare la gonna di pelle dall’alba al tramonto.



Torna ciclicamente nelle collezioni di grandi griffe e catene di fast fashion e non manca mai sugli scaffali dei negozi: la gonna di pelle è la regina incontrastata della stagione invernale, ma oramai possiamo tranquillamente inserirla nella lista dei must imprenscindibili del guardaroba da sfruttare anche nei mesi a seguire.

Per qualcuno è un capo un po’ troppo rock ’n’ roll che rischia di appesantire il look e renderlo eccessivamente aggressivo, ma in realtà se abbinata a regola d’arte può essere indossata all day long, in qualsiasi circostanza.





(Credits: Getty Images)





Non importa se sia stretta o a campana, in versione mini, midi o maxi, declinata in tonalità sgargianti o in nuance più discrete: almeno una gonna di pelle si dovrebbe sempre avere nell’armadio. Quando agli abbinamenti, vi aiutiamo noi a trovare quelli più cool!

Con pullover e slingback per un aperitivo con le amiche, con camicia bianca e stivaletti per una giornata in ufficio, con felpa e pumps per una cena informale: le combinazioni da sperimentare sono infinite quindi non vi resta che adocchiare quelle che più rispecchiano il vostro stile.

Scommettiamo che una volta trovato l’abbinamento più adatto a voi, non potrete più fare a meno della vostra gonna di pelle? Se siete in cerca di idee o consigli su come abbinarla, lasciatevi ispirare da questi 5 look super glam!





Pullover, mini gonna in pelle e slingback





Maglione grigio in lana con le ruches RED VALENTINO + Minigonna in pelle dalla silhouette a campana HUGO BOSS + Slingback nere con kitten heel e decorazione di cristalli AQUAZZURA

Credits: redvalentino.com / zalando.it / netaporter.com





Camicia, gonna midi di pelle e stivaletti





Camicia bianca a maniche lunghe MAX MARA + Gonna di pelle con chiusura a portafoglio PRADA + Ankle boots a stampa leopardata GIANVITO ROSSI

Credits: mytheresa.com / mytheresa.com / netaporter.com





Felpa, longuette in pelle e décolleté





Felpa nera con maniche a palloncino ALBERTA FERRETTI + Gonna a matita in pelle bordeaux GIVENCHY + Décolleté beige in suede JIMMY CHOO

Credits: farfetch.com / mytheresa.com / matchesfashion.com





T-shirt, gonna midi in pelle e sneakers





T-shirt bianca a maniche corte con scritta LES GIRL LES BOYS + Gonna midi in pelle nera SAINT LAURENT + Sneakers bianche in pelle COMMON PROJECT

Credits: netaporter.com





Blusa, minigonna in pelle e stivali over the knee









Blusa in seta con gli orli smerlati TORY BURCH + Minigonna rossa in pelle ELEANOR BALFOUR + Stivali neri sopra il ginocchio STUART WEITZMAN

Credits: netaporter.com / modaoperandi.com / mytheresa.com