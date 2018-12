Vi serve un incentivo (fashion) per mettere in mostra le gambe anche d'inverno? Ve ne diamo 4!

La minigonna è tra i capi protagonisti del guardaroba femminile anche d'inverno.

Se con l'arrivo dei primi freddi vi è passata la voglia di mettere in mostra le gambe, ritroverete lo sprint necessario dando un'occhiata ai possibili abbinamenti cool che vi state perdendo.

Se invece siete da sempre delle grandi sostenitrici della mini, avrete uno spunto in più per continuare a sfoggiarla dal mattino alla sera.

Per ingolosirvi abbiamo pensato a 4 look mix & match che "flirtano" con i modelli di gonne corte must have di stagione.

La variante in jeans (pensavate di doverla riporre nel guardaroba fino alla primavera? Sbagliato!), quella in velluto (inutile ripetere quanto sia stilosa), quella in pelle nera (rock al punto giusto) e la versione dalla fantasia jacquard (perfetta per un tocco speciale anche di giorno).

Pronte a scegliere la vostra preferita?





Gonna corta di jeans + maglia a righe

Minigonna LEE su ZALANDO, maglia SAINT LAURENT, pelliccia PRIMARK, stivaletti JIMMY CHOO, tracolla MAX&CO.

Credits: zalando.it, net-a-porter.com, primark.com, mytheresa.com, maxandco.com





Gonna corta di velluto + dolcevita

Minigonna MANGO, dolcevita FALCONERI, pelliccia ASOS, stivali CARMENS

Credits: shop.mango.com, it.falconeri.com, asos.com, carmens.it





Gonna corta di pelle + coat cammello

Minigonna IMPERIAL, pullover H&M, cappotto ZARA, mocassini & OTHER STORIES

Credits: imperialfashion.com, hm.com, zara.com, stories.com









Gonna corta jacquard + anfibi

Minigonna ALEXACHUNG, cardigan PRADA, anfibi DR MARTENS e tracolla MICHAEL MICHAEL KORS

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com, drmartens.com, michaelkors.it