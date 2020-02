Giorgio Armani chiude la settimana della moda milanese con una sfilata a porte chiuse e presenta una collezione raffinata e romantica in cui rigore e gentilezza si incontrano.

Una sfilata tanto attesa che però questa volta si è svolta senza pubblico, registrata per precauzione a teatro vuoto per salvaguardare la salute degli ospiti viste le ultime notizie legate alla diffusione dei primi casi di Coronavirus in Italia.

È così che Giorgio Armani ha deciso di svelare la sua nuova collezione con uno show a porte chiuse, trasmesso solo in diretta streaming sul sito ufficiale e sui social, con l’obiettivo di non esporre a inutili rischi il pubblico.

Per l’autunno inverno 2020-21 Re Giorgio ha immaginato una donna romantica ma dallo stile deciso e non a caso la collezione punta molto sui contrasti e il suo fil rouge è proprio il costante gioco tra maschile e femminile.

A uscire per prime in passerella, gonne ampie dalle fantasie floreali, indossate con giacche corte di velluto nero, stivali di vernice e borse a mano dalla fantasia coordinata.

A seguire, i capispalla dell’autunno-inverno 2020: dai cappotti avvolgenti che sembrano quasi delle tuniche alle giacche con le abbottonature alte; dai blazer neri, indossati senza niente sotto, alle pellicce corte, presentate sia nei classici nero e blu, sia in nuance più delicate, come il verde pastello.

A trionfare, il velluto che ha avuto un ruolo di primo piano durante lo show e che scalderà anche i look per la prossima stagione. Giorgio Armani l’ha proposto su giacche total black dai profili colorati, soprabiti in maglia, pastrani e pantaloni a gamba dritta, da indossare con scarpe rasoterra, stivali e borse dalla forma geometrica.

Tra i grandi must della collezione, oltre ai pantaloni alla zuava, reinterpretati in modo più femminile e infilati all’interno degli stivali, anche i capi in stile sparkling, che aggiungono un tocco prezioso al look e sono destinati a illuminare non solo il guardaroba per la sera. Dai completi di paillettes, resi ancora più luccicanti da collane e orecchini preziosi, ai pantaloni di lustrini, indossati con top scintillanti e mini bag compatte.

Meritano una menzione d’onore gli abiti da sera. Gli abiti total black, che si indossano con le giacche di velluto, sono lunghi e sinuosi. Ma non mancano neanche sofisticati midi dress di velluto, abiti che lasciano scoperte le spalle, e modelli ricchi di ricami o con applicazioni bling bling sulle spalle.

La palette è sempre austera e sofisticata, ma oltre al nero e al blu, da sempre colore prediletto dello stilista, nella collezione autunno-inverno 2020 di Giorgio Armani si alternano anche tocchi di rosa, grigio perla e verde acqua.

A completare la collezione, scarpe, borse e piccoli accessori: dagli orecchini vistosi alle maxi collane colorate che esaltano con femminilità i look; dalle mini bag dalla forma tonda alle pochette preziose, senza dimenticare le cinture a vita alta e gli stivali rasoterra.