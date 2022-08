Che estate sarebbe senza qualche bijoux funny e colorato? Per noi sono loro l'accessorio irrinunciabile sui nostri summer look più belli! E oggi vi mostriamo le nostre varianti preferite.

Se è vero che d'inverno preferiamo andare sul sicuro con i classici "gioielli da tutti i giorni", quelli insomma più easy e sobri da abbinare con tutto, l'estate ci trasmette invece quel pizzico di follia in più che ci spinge a osare con bijoux super funny e colorati che normalmente non indosseremmo.

È così anche per voi? Bene, allora siete nel posto giusto perchè stiamo per mostrarvi proprio i "preziosi" summer edition più cute che ci siano in circolazione.

Dalle proposte con perle e perline colorate che "più estate di così non si può", alle varianti ugualmente azzeccate a tema "in fondo al mar" con conchiglie e teneri charms a forma di polpi o di stelle marine.

Senza dimenticare naturalmente le maxi gemme e le pietre preziose più scintillanti, declinate su golose nuance pastello e colori brillanti: dalle sfumature di blu al fucsia, passando per verde, viola e giallo. Insomma, come capirete, c'è davvero solo l'imbarazzo della scelta!

Vi diamo qualche idea da tenere d'occhio nella selezione qui sotto: siamo sicure che troverete i gioielli perfetti per dare un twist a tutti i vostri outfit estivi.

Collana Eleonora Carisi x Collanine Colorate capsule collection

Credits: collaninecolorate.it

Orecchini con stelle marine ARGENTOBLU

Credits: argentoblu.it

Anello Aladino VHERNIER

Credits: vhernier.com

Bracciale con charm a forma di polpo PANDORA

Credits: it.pandora.net

Orecchini con pendenti STROILI

Credits: stroilioro.com

Bracciale con perle MORELLATO

Credits: morellato.com

Orecchini conchiglia della collezione Calypso VILLA MILANO

Credits: villa.it

Collana con pesino in bronzo giallo PLV MILANO

Credits: plvmilano.com

Mono orecchino VALENTINA FERRAGNI STUDIO

Credits: valentinaferragnistudio.com

Orecchini di paillettes ZARA

Credits: zara.com

Bracciale RUE DES MILLE

Credits: ruedesmille.com

Orecchini con cactus TITÁ BIJOUX

Credits: titabijoux.com

Bracciale bangle FARNESE GIOIELLI

Credits: farnesegioielli.it

Collana con charm dorato RIXO JEWELLERY

Credits: rixo.co.uk

Summer Margheritino necklace LU LU STUDIO

Credits: lulustudio.it

Cavigliera Primo Bacio della collezione Summer Tresca LIL MILAN

Credits: lilmilan.com

Collana con maxi gemme SWAROVSKI

Credits: swarovski.com

Orecchini chandelier & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Anello Neptune GIANTJIS JEWELS

Credits: giantjisjewels.com

Bracciale della collezione Tuareg GIOVANNI RASPINI

Credits: giovanniraspini.com

Collana con conchiglie MANGO

Credits: shop.mango.com

Bracciale con rondelle arcobaleno DODO

Credits: dodo.it