Pronte a "mettervi in tiro" per bene in vista dell'estate? Dalle collane agli orecchini, passando per anelli, charms e bracciali, ecco i gioielli e i bijoux perfetti per dare un twist a tutti i vostri look estivi

La stagione più sfavillante dell'anno secondo noi merita la giusta dose di "bling bling", siete d'accordo? Ed ecco che, per regalare quel luccichio prezioso ai nostri look day and night, entrano in campo proprio loro: i gioielli e i bijoux più cool dell'estate 2021.

Gli alleati indispensabili per completare una mise elegante, certo, ma anche per dare un tocco speciale e che non impegna troppo agli outfit più semplici: in poche parole quelli che indossiamo tutti i giorni. E guai a dimenticarsi di portare qualche bijoux anche in vacanza: il glamour ne risentirebbe e non poco, fidatevi!

Tra le tendenze must dell'estate vi ricordiamo naturalmente le collanine con perline colorate che sembrano caramelle di cui vi avevamo già parlato, ma anche gli orecchini dalle forme più funny e stravaganti, dal cactus alla stella marina passando per la Vitamin C-ollection di PLV MILANO con tanti fruttini golosi.

E ancora, set di bracciali con conchiglie, bangle raffinati, cavigliere luccicanti, charms portafortuna e anelli con pietre preziose da combinare tra loro per creare un effetto davvero WOW.

Ecco una carrellata di summer jewels che vi abbaglieranno (letteralmente)!

Orecchini a forma di cactus TITA' BIJOUX

Credits: titabijoux.com

Bangle LES GEORGETTES

Credits: lesgeorgettes.com

Collana con perline colorate ZARA

Credits: zara.com

Orecchini silver&gold STROILI

Credits: stroilioro.com

Cavigliera con foglioline in oro 18 carati LIL MILAN

Credits: lilmilan.com

Bangle azzurro EMPORIO ARMANI

Credits: armani.com

Charm portafortuna PANDORA

Credits: it.pandora.net

Bracciale con charms GUESS JEWELLERY Smart Collection

Credits: guess.eu

Anello dorato personalizzabile SEZANE

Credits: sezane.com

Orecchini con stelle marine GIOVANNI RASPINI

Credits: giovanniraspini.com

Set di bracciali con conchiglie J CREW

Credits: jcrew.com

Orecchini con ciondolo in vetro a forma di lampone PLV MILANO

Credits: plvmilano.com

Orecchini turchesi a chandelier RADA'

Credits: rada.it

Collana con perline e pompon DIXIE

Credits: dixiefashion.com

Collana con charms MANGO

Credits: shop.mango.com

Anello in oro rosa e ceramica blu della collezione Grandelli DODO

Credits: dodo.it

Bracciale con catena dorata MABINA GIOIELLI

Credits: mabina.it

Orecchini arcobaleno PDPAOLA

Credits: pdpaola.com

Anelli con pietre colorate THIN THINGS

Credits: thinthingsjewels.com

Collana con charm a forma di ape H&M

Credits: hm.com

Bracciale della collezione Ninfea MORELLATO

Credits: morellato.com

Anello con pietre multicolor BARBARA BIFFOLI

Credits: barbarabiffoli.it