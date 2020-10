Stanche dei soliti cardigan e maglioni? Tranquille, quest'anno c'è un'alternativa molto interessante da considerare: date il benvenuto nel vostro armadio ai gilet in maglia!

Il capo più cool dell'anno parlando di maglieria? Per noi non ci sono dubbi: è il gilet in maglia!

Più che di una novità si tratta di un grande ritorno: basta sbirciare in qualche vecchio baule in soffitta o su qualche bancarella vintage per scovarne alcuni esemplari favolosi. Ma anche le collezioni autunno inverno 2020-21 sono costellate di tantissime varianti che vi faranno subito (ri)innamorare di questo capo dall'allure preppy e rétro.

Da indossare proprio come si faceva una volta sopra a una camicia (magari con un bel colletto ampio con le ruches!), sotto a un blazer elegante, con una maglia a dolcevita giocata sulle stesse nuance oppure a contrasto per spezzare un po'. Ma perfetti anche da soli, a mo' di top, con un paio di jeans o con una gonna da sera. Insomma potete davvero sbizzarrirvi con gli abbinamenti!

I modelli più belli proposti quest'anno? Eccoli qui!

Gilet con girocollo di strass MIU MIU

Gilet a rombi della capsule collection "Sandro Paris & Clara Luciani", in edizione limitata e numerata

Gilet in maglia multicolor con volant ZARA

Gilet in maglia lavorata a dolcevita MANGO

Gilet di lana con fiori stilizzati PRADA

Gilet con inserto a coste TOM FORD

Gilet corto con scollo a V STRADIVARIUS

Gilet di lana con dettagli fluo a contrasto OTTOD'AME

Gilet in lana a trecce WE11DONE

Gilet manlike a rombi PURDEY

Gilet a girocollo ISABEL MARANT

Gilet di lana con paillettes GUCCI

Gilet in maglia traforata con fiorellini ricamati ALESSANDRA RICH

Gilet in lana con ricamo a trecce H&M

Gilet di lana con le frange CHLOÉ

