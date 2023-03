Cinque tendenze must have da Instagram per trovare la vostra Sping Jacket del cuore!

La primavera è arrivata ed è arrivato quel momento dell'anno: quello del "cambio giacche"! Sì perché è tempo di dire arrivederci a cappotti e piumini, giacconi pesanti & co., e riporli per un po' e tirare fuori invece tutti quei capispalla perfetti per destreggiarsi tra giornate di sole, vento e pioggia.

Certo, il capitolo giacche primaverili non è semplice da gestire: trovare il peso giusto, tra sbalzi di temperature non è mai semplice ma le proposte sono molte e vanno incontro a tutti i gusti.

*** Giacche primaverili 2023: i modelli must have ***

Blazer, trench, bomber, giacche di jeans o in pelle... ce n'è per tutti, dalle più freddolose, alle impavide dello stile office look! Se ancora siete alla ricerca della giacca da mezza stagione che vi accompargnerà fino all'estate, abbiamo intercettato per voi 5 tendenze very cool avvistate su Instagram e che non potete perdervi.



Con questi 5 modelli di giacche primaverili, non potete davvero sbagliare!





Giacche primaverili 2023: il blazer oversize





Caposaldo dell'office look, perfetto in completo ma anche da solo, come elemento focale del vostro look, il blazer è sempre la scelta giusta se siete alla ricerca di una giacca super versatile. Perfetto anche in occasioni più formali, è comunque un capo democratico e si indossa anche con il jeans o sopra un abito romantico. Il modello che spopola letteralmente sui social nelle ultime stagioni è rigorosamente oversize (come quello scelto da Clio Bargellini in foto), perfetto per giochi di layering e sovrapposizioni... Così potete metterci sotto anche una maglia in più in caso la temperatura scendano troppo.





Giacche primaverili 2023: la giacca di jeans "shaket"





Un classico, inossidabile che resiste a mode e "core" passeggeri: la giacca di jeans è la scelta vincete se volete un capo che non passa mai di moda! Casual e versatile, si presta a vari abbinamenti, il nostro preferito? In total denim per un effetto anni 2000 super cool. I modelli su cui orientarsi sono molti, da quelli over a quelli cropped. Ma il colpo di fulmine di stagione è uno: il modello "shacket" a metà tra giacca e camicia. Un mix vincente come mostra l'influencer francese Leia Sfez!





Giacche primaverili 2023: il bomber shiny





Via il piumino, benvenuto bomber! Imbottito il giusto è il compromesso "soft" se soffrite particolarmente il freddo. Questa stagione la tendenza in passerella, in negozio, negli shop online e sui social punta su modelli più o meno oversize e soprattutto su materili "shiny" come il nylon, per un effetto più liminoso e primaverile. Il "top of the tops"? Tutti quelli in nuance icy o pastello!





Giacche primaverili 2023: il trench extra long





C'è chi dice che è la giacca da mezza stagione per eccellenza, e non possiamo che essere d'accordo! Del resto, il trench è un vero caposaldo del guardaroba, un investimento facile e sicuro su cui puntare, perfetto di giorno e di sera, con qualsiasi tipologia di look! Ma il diktat da tenere presente, se volete andare su sicuro è uno solo: che sia lungo, anzi lunghissimo! Niente modelli al ginocchio, puntate a un trench extra long e leggermente over in cui avvolgervi, come fa l'influencer Cecilie Moosgaard Nielsen. Se pensate che sia riservato solo alle più alte, vi sbagliate: vi basterà strizzare la cintura in vita per riproporzionare la figura!

Giacche primaverili 2023: la giacca di pelle "alternativa"





C'è chi la ama e chi la odia: la giacca di pelle non lascia mai indifferenti! C'è chi la considera la giacca primaverile must have, chi invece ritiene si sfrutti sempre troppo poco, quel che è certo è che è un evergreen, sia che scegliate il classico "chiodo" dal mood un po' cattivo, sia che optiate per le varianti più posh come quelle con taglio a blazer. Ma il bestseller di stagione che sta facendo battere i cuori di influencer e trendsetter è il modello di Miu Miu in pelle marrone effetto "used", una scelta insolita, dato che per molti la leather jacket è rigorosamente nera... Ma guardandola addosso alla mitica Alexa Chung, con quell'allure da vintage shop, non possiamo che confermare che la regina delle giacche in pelle è davvero lei