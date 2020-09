Il blazer, si sa, è il nostro alleato di stile preferito: scoprite le varianti più belle della nuova stagione da aggiungere subito nel vostro armadio!

Che voi adoriate un dress code più formale o che puntiate tutto sul casual, poco importa: il blazer sarà sempre IL capo giusto su cui fare affidamento per ottenere dei look favolosi.

Se non ci credete, fate pure qualche prova davanti allo specchio: abbinatelo con un pantalone sartoriale (meglio ancora se en pendant), et voilà, ecco un tailleur elegante perfetto per l'ufficio.

Ora indossatelo con un paio di jeans e una semplicissima t-shirt bianca e otterrete una mise per tutti i giorni.

Ma non è finita qui: l'esperimento potrà dirsi completo solo quando l'avrete mixato con tutti gli altri capi del vostro guardaroba (sì, inclusi quel delizioso midi dress a fiori e quella pencil skirt iper-femminile!).

Avete notato quanto sia cool e come stia bene praticamente con tutto? Ecco, il segreto del suo successo è proprio la versatilità e quell'aria effortless chic (leggete alla voce "eleganza senza sforzo") che è in grado di donare a qualsiasi outfit, dal mattino alla sera.

A questo punto concorderete con noi sul fatto che sia impossibile non amarlo, vero? Eccovi allora una selezione di blazer pescati tra le collezioni autunnali a cui non potrete proprio dire di no. A doppiopetto o con cintura in vita, a tinta unita o a fantasia, con bottoni gioiello o con revers a contrasto: siamo certi che troverete quello giusto per voi!

Blazer lungo in panno bianco ZARA

Credits: zara.com

Blazer stampa snake MANGO

Credits: shop.mango.com

Blazer shimmering ALVIERO MARTINI 1a CLASSE

Credits: alvieromartini.it

Blazer in tweed MORFOSIS

Credits: morfosis.it

Blazer gessato con bottoni gioiello PINKO

Credits: pinko.com

Blazer rosa doppiopetto DIXIE

Credits: dixiefashion.com

Blazer in satin JUDY ZHANG

Credits: judyzhang.nyc

Blazer con maxi tasche e cintura in vita BEATRICE B

Credits: beatriceb.com

Blazer con revers in pelle a contrasto SFIZIO

Credits: sfiziocollection.com

Blazer lilla in lino & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Blazer con bottoni dorati LES COPAINS

Credits: lescopains.com

Blazer in Principe di Galles ASPESI

Credits: aspesi.com