A metà tra un piumino e una giacca a vento, la giacca trapuntata è un must dell'autunno: ecco le varianti più belle in circolazione da acquistare (e da sfoggiare) subito!

Più leggere dei piumini, più pesanti di spolverini e giacche a vento: le quilted jacket o giacche trapuntate sono perfette in questo periodo dell'anno in cui le giornate sono decisamente più fresche di prima ma il vero freddo non è ancora arrivato.

Parliamo proprio della giacca trapuntata a rombi (resa celebre dal brand Barbour). Che torna a imporsi come must del guardaroba declinandosi su tante varianti diverse, sia corte che lunghe, pronte ad accontentare i gusti di tutte noi e ad assecondare gli stili più disparati.

Sì perché questo modello iconico non si abbina solo a jeans e mise casual come in passato: le ultime tendenze lo rilanciano infatti come capospalla da indossare anche con abiti e gonne eleganti. Basta solo scegliere il modello giusto (quello cappotto ad esempio è perfetto anche sulle mise più chic) e sbizzarrirsi con gli abbinamenti più cool!



Inoltre, potrete sempre indossarle sotto i cappotti e cappe più ampi quando le temperature scenderanno...

Per aiutarvi abbiamo selezionato le versioni più belle in circolazione, tutte da collezionare.

Verde oliva con tasche e bottoni automatici ZARA

Credits: zara.com

La classica giacca trapuntata firmata BARBOUR con interno in jacquard floreale

Credits: barbour.com

Giacca trapuntata del progetto CameLuxe MAX MARA: le eccedenze derivanti dal processo di taglio dei tessuti cammello degli iconici cappotti vengono recuperati e riutilizzati per creare un isolante termico, un'imbottitura in grado di conservare le stesse proprietà dei materiali vergini, senza necessità di un ulteriore consumo di materie prime.

Courtesy of Press Office

Giacca trapuntata a fiori & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Giacca lunga trapuntata Totême

Credits: net-a-porter.com

Con chiusura asimmetrica e alamari Ganni

Credits: net-a-porter.com

Giacca corta trapuntata MANGO

Credits: shop.mango.com

Cappotto trapuntato SLAM

Credits: slam.com

Cappotto trapuntato in tessuto jacquard MINJUKIM

Credits: net-a-porter.com

Con cintura in vita H&M

Credits: hm.com

Blu navy con colletto in shearling a contrasto J CREW

Credits: jcrew.com