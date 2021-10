Troppo tardi per il trench, troppo presto per il piumino? Tranquille, ci sono loro a "salvarci" il look in questo periodo dell'anno: le quilted jacket, ossia le giacche trapuntate più cool di stagione

Le temperature scendono, ok. Ma se iniziamo a indossare adesso piumini e parka pesanti, che cosa indosseremo in pieno inverno? Molto meglio secondo noi optare per un passaggio più graduale e soft per affrontare poi il vero freddo in modo ottimale.

Quindi una volta riposto nell'armadio pur a malincuore il nostro amato trench, che come ogni anno, ahinoi, possiamo sfruttare ben poco (della serie #nonesistonopiùlemezzestagioni), c'è un altro capospalla che può tornarci super utile. Parliamo della giacca trapuntata o quilted jacket, una sorta di "anticamera" del piumino ma decisamente più leggera e adatta al periodo.

Un investimento fashion sicuro anche per un altro aspetto (oltre al notevole glamour che portano con sè): alcuni modelli corti infatti sono abbastanza sottili per essere sfruttati anche più avanti sotto ai cappotti. Ma se preferite esistono anche versioni midi o lunghe, bellissime da indossare sia con i jeans che con gonne e abitini.

Che cosa aspettate a scegliere la vostra preferita? Ne abbiamo selezionate un po' per tutti i gusti e per tutte le tasche.

BARBOUR

Credits: barbour.com

COS

Credits: cosstores.com

MANGO

Credits: shop.mango.com

SELECTED FEMME

Credits: zalando.it

PULL&BEAR

Credits: pullandbear.com

BURBERRY

Credits: net-a-porter.com

ARKET

Credits: zalando.it

SALVATORE FERRAGAMO

Credits: mytheresa.com

VERO MODA

Credits: zalando.it

& OTHER STORIES

Credits: stories.com

BERSHKA

Credits: bershka.com

MASSIMO DUTTI

Credits: zalando.it

GANNI

Credits: net-a-porter.com

H&M

Credits: hm.com