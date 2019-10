Volete dare una chance (più che meritata, secondo noi!) alla giacca di jeans anche in autunno? Ecco i modelli più cool su cui puntare



La giacca di jeans (così come il trench e il chiodo in pelle) è proprio uno di quei capi amiamo alla follia ma che, per colpa dei sempre più repentini cambi di clima, non riusciamo mai a indossare quanto vorremmo. Che tradotto equivale un po' al detto "non esistono più le mezze stagioni".

Ma se quest'autunno volessimo dargli un aiutino e rispolverarlo dal guardaroba? Del resto la sua allure Nineties è più attuale che mai, non trovate?

Basta scegliere un modello con interno in shearling o in pelliccia ecologica, oppure anche la versione classica, da abbinare però a un bel maglione pesante o un dolcevita caldo caldo. In questo modo potrete "sfruttarlo" anche in autunno-inverno.

Ecco le varianti più belle del momento da cui farsi tentare.





