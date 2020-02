Grazia.it ha selezionato tanti capi e accessori con frange boho chic, una tendenza must della primavera estate!

In vista della primavera estate, prepariamoci ad una letterale invasione di frange! #FringeMania

Il gioco di movimento di questo dettaglio grintoso crea un’allure sbarazzina e bohémienne davvero irresistibile.

Sarà per questo che è ormai diventata una delle tendenze più amate dalle fashioniste?

I capi e accessori sfrangiati sono tantissimi e appartengono a mondi diversi tra loro: dal folk, all’hippie, al Western per finire con lo stile biker. Ce n’è davvero per tutti i gusti!

Grazia.it ha raccolto per voi una selezione variegata e super trendy, pronta a soddisfare la vostra voglia di frange, qualsiasi sia il vostro stile.

Scopriamola insieme!

(Credits: Mantu)

La t-shirt di Mantu ha frange lunghissime in tie dye, una delle stampe più di tendenza per l'estate. #TieDye

(Credits: TheDoubleF)

Vi abbiamo parlato spesso di Alanui, uno dei brand giovani più promettenti del panorama made in Italy. Questo è il suo cardigan signature e lo trovate su The Double F. #CachemireCardigan

(Credits: R13)

R13 è un luxury denim brand sulla cresta dell'onda e questa giacca in pelle con tasche e frange dà il suo meglio con un bel paio di jeans. #FrangeEPelle

(Credits: Net-a-Porter)

Questo bel maglioncino in grigio chiaro con morbide frange in lana è di Apiece Apart e lo trovate su Net-a-Porter. #Knitted

(Credits: Miu Miu)

Richiami boho e western per la giacca in suede naturale di Miu Miu. #FarWest

(Credits: Net-a-Porter)

La mantella di Missoni è coloratissima e darà quel tocco in più anche ai vostri look da sera. #Cappa

(Credits: Net-a-Porter)

Gli stivaletti di Gucci hanno una nappa sfrangiata e sono ormai un modello evergreen della maison. #FashionBooties

(Credits: Manhoki)

Frange anche sui guanti? Perché no! Manhoki propone dei bei guanti lunghi in pelle super sfrangiati. #SmallLeatherGood

(Credits: Desigual)

La giacca in ecopelle di Desigual ha borchie e lunghe frange sulle maniche, un perfetto modello da motociclista. #BikerJacket

(Credits: C&A)

Il cappottino di C&A è in color tabacco ed ha un collo con lunghe frange molto trendy. #MidiCoat

(Credits: Zalando)

Gli stivaletti texani di Bianca Di hanno un prezzo speciale di €123 e li trovate solo su Zalando. #Texani

(Credits: Net-a-Porter)

La tracolla di Chloé è per fashioniste dall'animo bohémienne. #BohoBag