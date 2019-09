Colori della terra, tessuti trapuntati, gingham e pied-de poule leggero. Scopriamo il look per una giornata estiva da Fendi

La musica parte ed è un ipnotico motivo dance parlato, ‘Parola’ a dare il via alla sfilata Primavera Estate 2020 di Fendi.

La prima ready to wear femminile a portare la firma di Silvia Venturini Fendi come Direttore Creativo unico del marchio dopo la scomparsa di Karl Lagerfeld lo scorso febbraio.



Il calore e i colori di un’ipotetica giornata estiva invadono la stanza mentre i primi look appaiono in lontananza, come a spuntare da un’alba immaginaria.

Sono i colori della terra, resi ancora più materici dai materiali. Il trench e l’abito in suede si alternano a texture eteree con pattern floreale, il gingham al pied-de-poule, che da stampa invernale si fa leggera e primaverile.





Il trapuntato torna con decisione in capispalla lunghi e corti ma anche in total look che siano a tinta unita o anche in questo caso con pattern a fiori dal gusto seventies. I capi fluttuano, impalpabili e ultrafemminili e completano un guardaroba utility, fatto per essere indossato tutti i giorni.









Gli accessori sono sempre in primo piano. Oltre alle peekaboo in rafia, pelle intrecciata e tela con logo FF e alla Baguette impreziosita da fiori di gaillardia intarsiata, gli occhiali da sole non passano certo inosservati: oversize e con una deliziosa catenella retro a cingerli al collo. Impossibile perderli e non averli.





Foto Getty Images