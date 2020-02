La sfilata di Fendi ci anticipa un inverno fatto di sfumature rosa, seta lucente e un nuovo concetto di power dressing.

A un anno dalla scomparsa di Karl Lagerfeld sfila la nuova collezione di Fendi, uno dei marchi che con Chanel è da considerarsi una delle sue meravigliose creature. Ed è un Autunno/Inverno 2020 che lascia il segno.

Subito sulla passerella che è un sinuoso cammino in moquette cipria, sfilano silhouette forti, maniche rigonfie, tagli netti. L'inizio, i primi look, sono già una proiezione nel vivo della collezione, fatta di grande femminilità e di un atteggiamento potente, forte e volitivo.



Tra il futuristico e il vintage, tra materiali e dettagli hi-tech e forme che ricordano le bellezze della Repubblica di Weimar (forse qui la citazione a lui, Karl): l'apertura è all'insegna del cappotto armaturale e imponente. Maniche che non possiamo definire a sbuffo, perché regolari e precise, impunture che creano un effetto imbottito, maxi cinture sul punto vita per sottolinearlo al massimo.



Ad alternarsi a una palette grigia e austera, il rosa cipria, a cui l'intero show (dalla location all'invito) sembra dedicato. Satinato, più polveroso, in total look o spezzato, su stivali, collant, guantini e maglieria. Non è civettuolo, ricorda la lingerie e, uscita dopo uscita, assume una sfumatura salmone, calda.



Nel DNA Fendi ci sono da sempre pelli e pellicce, immancabili anche in questa collezione. Le prime sono a tratti opache a tratti lucide, proposte maggiormente in total look. Le pellicce classiche si alternano a quelle lavorate, con fantasie a contrasto e trame effetto animalier e paisley.



Se pelli dal taglio netto e cappotti effetto armatura raccontano un nuovo power dressing, la parte finale è più intima e sensuale, fatta di trasparenze, frange in seta (che in questi primi giorni di fashion week stiamo vedendo ovunque), pizzo, cristalli e ruches.



Ultimi, ma non per importanza, sono gli accessori. Maxi bag che replicano le shopper delle boutique, in rosa cipria come i sacchetti in pelle (stile dust bag). Immancabile è il modello Peekaboo, che assume linee minimal che richiamano quelle di gonne e cappotti.



Le scarpe sono... con il tacco! Stivaletti con chisure a strappo, decolleté a punta tonda in satin, con cinghietta in pelle effetto reggicalze.

Fasce para orecchie, cerchietti "insoliti" e cinture iper accessoriate: tutto questo nella gallery.





Fendi AI 2020: borse, scarpe e accessori Fendi Autunno-Inverno 2020

Credits: Getty Images

Fendi Autunno-Inverno 2020

Credits: Getty Images

Fendi Autunno-Inverno 2020

Credits: Getty Images

Fendi Autunno-Inverno 2020

Credits: Getty Images

Fendi Autunno-Inverno 2020

Credits: Getty Images

Fendi Autunno-Inverno 2020

Credits: Getty Images

Fendi Autunno-Inverno 2020

Credits: Getty Images

Fendi Autunno-Inverno 2020

Credits: Getty Images

/ 8 Tutte le foto ADVERTISEMENT share







fullscreen ...