Amatissime dalla regina Letizia di Spagna, le espadrillas si confermano le protagoniste indiscusse dell’estate! Ecco un modello in particolare su cui anche voi vorrete subito mettere gli occhi.

Sono le calzature estive per eccellenza, uno di quei modelli a cui assicuriamo sempre un posticino nella nostra valigia per il mare. C’è chi, però, come la regina Letizia di Spagna, riesce a sfruttarle con nonchalance persino durante gli impegni istituzionali e agli eventi più formali.

Le espadrillas si confermano le protagoniste assolute del guardaroba di stagione. Specialmente i modelli dai colori naturali possono diventare una valida alternativa ai classici sandali anche in occasione di party, cerimonie o qualsiasi altro evento elegante.

Non è un caso, del resto, che un’icona di eleganza come la regina Letizia le abbia trasformate in un elemento distintivo del suo stile.

***Kate Middleton e quell’abito verde oliva indossato a Wimbledon che ci sembra perfetto per le prossime occasioni speciali***

Tra i modelli che indossa più spesso ci sono le espadrillas con la suola in corda e la zeppa bassa di marchi spagnoli come Castañer o Picòn.

E noi abbiamo già trovato dei modelli altrettanto chic che ci sembrano davvero perfetti per accompagnare i nostri look estivi: le espadrillas con la zeppa e il cinturino alla caviglia di Unisa.

Ecco perché le espadrillas di Unisa sono le scarpe perfette per l’estate

1. Sono un perfetto mix di comfort e stile – Grazie alla loro zeppa di 7,5 cm e al loro plateau di 2 cm, regalano qualche centimetro in più e consentono di slanciare la silhouette senza soffrire. La loro calzata, infatti, è comoda e piacevole e si possono tenere ai piedi anche tutto il giorno.

2. Sono un grande classico dell’estate – Il tallone in rafia, la zeppa in juta e le loro finiture artigianali le rendono uno di quei accessori evergreen destinati a durare nel tempo. Il classico pezzo "passepartout" da acquistare una volta e indossare stagione dopo stagione.

3. Sono super versatili – Facilissime da abbinare, le espadrillas di Unisa si adattano alla perfezione sia ai look per la spiaggia, sia agli outfit per la città sia alle mise più ricercate. Basta solo mixarle a capi e accessori casual o più eleganti, a seconda degli impegni in agenda, per riuscire a sfruttarle in ogni occasione.

Un motivo in più per puntarle subito? Sono ancora disponibili in tutte le taglie e si trovano adesso anche in saldo, meglio di così!

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