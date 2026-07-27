Grande must-have da spiaggia, il pareo conquista ancora una volta il nostro guardaroba con tanti nuovi modelli pronti per essere portati a casa con noi

Nel podio degli accessori immancabili da spiaggia - oltre agli occhiali da sole e ai summer hat - c'è senza dubbio il pareo.

Se negli anni il beachwear si è arricchito di infinite e luccicanti novità (coordinati in lino, camicie oversize, gonne in crochet e molto altro) non significa che i grandi classici ci abbiano abbandonati e fra questi, il pareo, intramontabile must-have delle nostre giornate di mare, continua a farci compagnia stagione dopo stagione.

Copricostume per eccellenza, pratico, comodo e versatile, oltre a confermarsi uno dei pochi accessori che ancora scalza trend e tendenze, si dimostra anche il twist perfetto per elevare con facilità i nostri bikini outfit in stile minimo sforzo & massima resa.

Senza considerare l'infinità di modelli che a oggi sono presenti sul mercato, capaci di soddisfare ogni nostro gusto ed esigenza. Lunghi, midi e corti; a tinta unita o con stampe tribali e animalier, passando per pois, vichy, righe e motivi floreali, fino ad arrivare alle alternative in crochet, in rete e quelle ricamate e impreziosite da perline, paillettes e dettagli luminosi… ce n'è davvero per tutti.

E proprio perché ce n'è per tutti, se ancora non avete trovato il vostro pareo del cuore (amiche fedelissime degli shorts, sì, stiamo parlando proprio con voi...) questo potrebbe essere il momento giusto per ricredervi e trovare il vostro compagno di mare e spiaggia per l’estate 2026 con la nostra selezione dei modelli da amare - e acquistare - del momento!

Parei: i modelli per l'estate 2026

Pareo floreale ARJA CAJO

Credits: arjacajo.it

Pareo con frange STRADIVARIUS

Credits: stradivarius.com

Pareo con stampa OVS

Credits: ovs.it

Pareo con specchi DESIGUAL

Credits: desigual.com

Pareo tinta unita TEZENIS

Credits: tezenis.com

Pareo con stampa PARFOIS

Credits: parfois.com

Pareo con stampa animalier MC2 SAINT BARTH

Credits: mc2saintbarth.com

Pareo frange e perline BERSHKA

Credits: bershka.com

Pareo stampato & OTHER STORIES

Credits: stories.com

Pareo con frange H&M

Credits: hm.com

Pareo con stampa tribale GOLDENPOINT

Credits: goldenpoint.com

Pareo con stampa ZARA

Credits: zara.com