Pareo lovers all’ascolto: ecco i modelli da non lasciarsi scappare per l’estate!
Nel podio degli accessori immancabili da spiaggia - oltre agli occhiali da sole e ai summer hat - c'è senza dubbio il pareo.
Se negli anni il beachwear si è arricchito di infinite e luccicanti novità (coordinati in lino, camicie oversize, gonne in crochet e molto altro) non significa che i grandi classici ci abbiano abbandonati e fra questi, il pareo, intramontabile must-have delle nostre giornate di mare, continua a farci compagnia stagione dopo stagione.
Copricostume per eccellenza, pratico, comodo e versatile, oltre a confermarsi uno dei pochi accessori che ancora scalza trend e tendenze, si dimostra anche il twist perfetto per elevare con facilità i nostri bikini outfit in stile minimo sforzo & massima resa.
Senza considerare l'infinità di modelli che a oggi sono presenti sul mercato, capaci di soddisfare ogni nostro gusto ed esigenza. Lunghi, midi e corti; a tinta unita o con stampe tribali e animalier, passando per pois, vichy, righe e motivi floreali, fino ad arrivare alle alternative in crochet, in rete e quelle ricamate e impreziosite da perline, paillettes e dettagli luminosi… ce n'è davvero per tutti.
E proprio perché ce n'è per tutti, se ancora non avete trovato il vostro pareo del cuore (amiche fedelissime degli shorts, sì, stiamo parlando proprio con voi...) questo potrebbe essere il momento giusto per ricredervi e trovare il vostro compagno di mare e spiaggia per l’estate 2026 con la nostra selezione dei modelli da amare - e acquistare - del momento!
Parei: i modelli per l'estate 2026
Pareo floreale ARJA CAJO
Credits: arjacajo.it
Pareo con frange STRADIVARIUS
Credits: stradivarius.com
Pareo con stampa OVS
Credits: ovs.it
Pareo con specchi DESIGUAL
Credits: desigual.com
Pareo tinta unita TEZENIS
Credits: tezenis.com
Pareo con stampa PARFOIS
Credits: parfois.com
Pareo con stampa animalier MC2 SAINT BARTH
Credits: mc2saintbarth.com
Pareo frange e perline BERSHKA
Credits: bershka.com
Pareo stampato & OTHER STORIES
Credits: stories.com
Pareo con frange H&M
Credits: hm.com
Pareo con stampa tribale GOLDENPOINT
Credits: goldenpoint.com
Pareo con stampa ZARA
Credits: zara.com
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