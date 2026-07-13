Dalla silhouette fluida, lungo fino al polpaccio, declinato in una sfumatura di verde elegante e raffinata: ecco perchè l’abito sfoggiato da Kate Middleton a Wimbledon è finito nel nostro radar.

Ieri pomeriggio tutti gli occhi erano puntati su Wimbledon per la finale maschile tra Sinner e Zverev e tra le tante special guest presenti sugli spalti (come Jodie Foster, Nicole Kidman e Jennifer Lopez), una in particolare non è passata inosservata.

Parliamo di Kate Middleton che, arrivata nel Royal Box insieme al marito e ai figli George e Charlotte, ha sfoggiato ancora una volta un look semplicemente impeccabile.

***Il tailleur turchese di Kate Middleton, eletto all'unanimità il look definitivo per la stagione delle cerimonie (e qui trovate l'alternativa low cost)**

La principessa del Galles anche in questa occasione si è confermata una vera icona di stile e l’abito midi verde oliva di Emilia Wickstead che ha scelto per assistere al match ha tutte le caratteristiche che lo rendono la scelta ideale per una cerimonia elegante.

L’abito midi verde Oliva di Kate Middleton: ecco perché è il vestito ideale per le cerimonie eleganti

1. Il taglio – A rendere questo abito la scelta ideale per un’occasione speciale è la sua linea fluida che accompagna dolcemente la silhouette. Il corpetto leggermente sciancrato valorizza il punto vita senza risultare troppo aderente, mentre il drappeggio asimmetrico e il peplo sul fianco aggiungono movimento.

2. La lunghezza – L’abito verde oliva indossato da Kate Middleton si ferma a metà polpaccio: la lunghezza ideale per vivere con la giusta dose di eleganza sia le ricorrenze che si svolgono di giorno sia gli eventi serali.

3. Il colore – L’abito di Kate è declinato in una sfumatura di verde elegante e sofisticata, una nuance diversa dal solito che risulta anche molto versatile. La principessa del Galles, ad esempio, l’ha indossato con un paio di pumps marroni e una mini bag coordinata, creando un mix dai toni chiari e naturali. Ma può dare il meglio di sé anche con accessori nude, total white o dai riflessi oro.

Insomma, l’abito perfetto per un matrimonio, un evento o qualsiasi altra ricorrenza speciale, non credete?

E se vi abbiamo fatto venire voglia di cercare un'alternativa simile per stile e colore, da sfoggiare alla prossima occasione, eccone una che vi farà venire gli occhi a cuoricino: questo abito midi drappeggiato in raso di Reiss che ha anche un prezzo decisamente più abbordabile.

Foto: GettyImage