Comoda e versatile, la maglia a dolcevita è una vera istituzione del guardaroba femminile: scoprite con noi tutte le varianti più belle dell'autunno inverno

Calde, comode e si abbinano praticamente a tutto. Le maglie a dolcevita in poche parole sono tra i "jolly" di cui non possiamo proprio fare a meno, specialmente nella stagione fredda.

Sotto a un blazer elegante, con una pencil skirt o anche con un semplicissimo paio di jeans. Con il gilet (altro grande must have in fatto di maglieria). Sotto a un vestito smanicato o per poter "sfruttare" i nostri amati wrap dress anche d'inverno. E persino nella combo con un altro maglione o con un cardigan quando il freddo si fa sentire. Insomma gli abbinamenti possibili sono pressoché infiniti, ci si può davvero sbizzarrire!

Dalle varianti in cashmere ultralight a quelle in lana più pesante, a tinta unita o giocate su stampe e fantasie color-block, con frange o con ricami floreali, la nostra selezione punta ad accontentare gli stili più disparati: cercate il dolcevita che fa per voi e sfoggiatelo senza moderazione!

Maglia dolcevita in modal e cashmere ultralight INTIMISSIMI

Dolcevita in cashmere a righe FALCONERI

Dolcevita azzurro con maniche a coste MANGO

Dolcevita cropped H&M

Dolcevita con le frange PINKO

Maglia a dolcevita con maniche a palloncino FEDERICA TOSI

Pullover jacquard dolcevita CATERINA MORO

Pullover dolcevita azzurro BOOHOO

Dolcevita con ricamo a fiori ZARA

Maglia dolcevita silver PIERANTONIOGASPARI

Maglia sottile a dolcevita LES COPAINS

Maglia a dolcevita bicolor ESSENTIEL ANTWERP

Dolcevita in maglia a coste MARELLA

Dolcevita stampa chain TWINSET MILANO

Dolcevita in lana lilla OTTOD'AME

Maglia a dolcevita UNIQLO

Dolcevita in lana color-block MILA SCHON

