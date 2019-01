I capi in jeans? Un must indiscusso anche per la primavera estate, credete a noi!

Il denim è sempre una grande certezza quando si parla di look stilosi.

E anche la primavera/estate 2019 non può che inchinarsi a questo must have intramontabile del guardaroba e dargli il giusto, e aggiungeremmo meritatissimo, spazio, con una serie di capi versatili e cool.

Quali? Noi ne abbiamo individuati alcuni (giusto per cominciare!), in linea con le tendenze della nuova stagione.

A partire da 4 modelli di jeans che vi torneranno utili in tante occasioni diverse: dalla versione cropped a vita alta che è ben lontano dall'"andare in pensione", ai 5 tasche dalla silhouette regular, classicissimi ma pur sempre in voga.Dalla variante originale con dettagli patchwork e inserti a contrasto, a quella più romantica a culotte con fiocco in vita per non rinunciare a un tocco bon ton nemmeno nel casualwear.

Ma a essere protagonisti non sono soltanto i nostri amati jeans.

Semaforo verde anche per la giacca in denim delavé, l'abito a chemisier dal taglio sofisticato, e naturalmente gonne e affini: dalla pencil skirt alla minigonna con pietre luccicanti perfetta per le serate speciali.

Ecco i fantastici 8 da cui iniziare!









Giacca in denim degradé SAINT LAURENT

Credits: mytheresa.com





Gonna a tubino in denim stretch BENETTON

Credits: it.benetton.com





Culotte con fiocco NANUSHKA

Credits: net-a-porter.com





Jeans cropped a vita alta MOTHER

Credits: mytheresa.com





Jeans regular alla caviglia FRAME

Credits: frame-store.com





Jeans con risvolto e inserti patchwork CALVIN KLEIN 205W39NYC

Credits: net-a-porter.com





Chemisier con cintura in vita e dettaglio ruches TORY BURCH

Credits: net-a-porter.com





Minigonna con borchie e gemme colorate MIU MIU

Credits: net-a-porter.com