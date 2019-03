Non c'è dubbio: le scarpe più femminili in assoluto sono loro, le décolleté!



In realtà l'arrivo della primavera è solo un banale pretesto per comprarne un paio nuovo.

Sì, perché le décolleté noi le amiamo (e le indossiamo!) tutto l'anno, senza badare troppo alla stagione in cui ci troviamo.

Non esiste infatti calzatura più femminile, chic e soprattutto più versatile di questa: è perfetta davvero con tutto!

Dal jeans sdrucito all'abito da cerimonia, non c'è occasione o look per cui non siano appropriate.

I nostri modelli preferiti? Le classiche nere in pelle o in vernice sono un must da avere assolutamente sempre a disposizione.

Ma per l'estate perchè non osare anche con colori vivaci, tinte fluo, inserti in plexiglass, glitter e dettagli cut-out?

Lasciatevi tentare da queste bellezze che abbiamo selezionato solo per voi!





Con l'inconfondibile suola rossa CHRISTIAN LOUBOUTIN

Credits: mytheresa.com





Con perle applicate STUART WEITZMAN

Credits: stuartweitzman.com





In vernice nude DIOR

Credits: dior.com





Cut-out ZARA

Credits: zara.com





In pelle rossa PRADA

Credits: net-a-porter.com





Metallizzate CARMENS

Credits: carmens.it





Con tacco vertiginoso CASADEI

Credits: casadei.com





Con applique floreale CHANEL

Credits: chanel.com





Con fiocco alla caviglia MARELLA

Credits: it.marella.com





Giallo fluo PRIMARK

Credits: primark.com





Con glitter argento SOPHIA WEBSTER

Credits: net-a-porter.com





Con fibbia bicolor in punta SERGIO ROSSI

Credits: sergiorossi.com





In suede viola PELLICO

Credits: pellico.net





In vernice nera PATRIZIA PEPE

Credits: patriziapepe.com





In vernice e plexi STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.com