I costumi da sfoggiare a 50 anni? Ecco i modelli che vi suggeriamo di aggiungere subito alla shopping list
L’estate sta entrando nel vivo, le ferie sono sempre più vicine e questo significa che è arrivato il momento di far spazio nell’armadio a qualche nuovo costume da infilare nella valigia delle vacanze.
Voi siete team intero o team bikini? Qualunque siano le vostre preferenze in merito, ora che stanno iniziando i saldi avete l’occasione perfetta per rinnovare il vostro guardaroba per la spiaggia.
E se vi state chiedendo quali sono i costumi da avere a 50 anni, beh ha risposta è molto semplice: non esistono dei modelli giusti in assoluto ma solo quelli che vi fanno davvero sentire bene.
***Come vestirsi bene a 50 anni: i capi e gli accessori da puntare per uno stile fresco e raffinato***
In circolazione si trovano facilmente costumi studiati per valorizzare la silhouette, mettere in risalto particolari zone del corpo e camuffare i piccoli difetti grazie a tagli strategici, drappeggi e arricciature ad hoc. Ma la cosa più importante resta un’altra: riuscire a trovarne uno con cui sentirsi completamente a proprio agio.
Quali costumi scegliere a 50 anni?
Chi non vuole rinunciare alla praticità dei due pezzi (o sogna una tintarella perfetta) può orientarsi sui bikini con top con ferretto o a balconcino e slip a vita alta: sono infatti l’opzione perfetta per chi vuole sostenere bene il décolleté o nascondere un po' di pancetta.
Per un look da spiaggia più elegante, invece, basta puntare sui costumi interi, meglio ancora se drappeggiati, con le spalline regolabili o allacciati sul collo: la soluzione ideale per chi vuole esaltare le forme o cerca un pezzo "furbo" da indossare sul lettino e da sfruttare, al posto di top e t-shirt, anche lontano dal bagnasciuga.
I più belli da sfoggiare quest’estate? Ecco alcuni dei nostri preferiti.
I costumi da bagno perfetti per donne over 50
YAMAMAY Costume intero drappeggiato con le coppe estraibili
Credits: yamamay.com
CALZEDONIA Bikini bicolor con ricamo a contrasto
Credits: calzedonia.com
GOLDEN POINT Costume intero a stampa florale allacciato sul collo
Credits: goldenpoint.com
ERES Bikini con ferretto e pince sul seno e slip a vita alta
Credits: eresparis.com
TRIUMPH Costume intero nero con le coppe imbottite
Credits: it.triumph.com
ZIMMERMANN Bikini a balconcino con slip a vita alta
Credits: zimmermann.com
AGUA BY AGUA BENDITA Costume intero a fiori
Credits: net-a-porter.com
Foto: GettyImage
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