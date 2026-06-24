Saldi estivi 2026: i must-have da mettere subito nella shopping list
Ormai ci siamo, il countdown è iniziato: a brevissimo (il 4 luglio per essere precise) partiranno ufficialmente i saldi estivi e questo significa che è già arrivato il momento di riordinare le idee e di aggiornare la nostra shopping list.
Eh sì, meglio andare dritte al punto, perchè entrare nei negozi con un obiettivo preciso, senza perdere tempo prezioso tra gli scaffali, e battere sul tempo le altre acquirenti è l’unico modo che abbiamo per accaparrarci senza difficoltà i nostri pezzi preferiti.
***Caldo record? Con questi 7 capi must-have potete creare look freschi, chic (e a prova di afa)***
Voi avete già inserito nella vostra wishlist i capi e gli accessori a cui volete assolutamente fare spazio nell’armadio approfittando degli sconti?
Se non lo avete ancora fatto e temete di arrivare impreparate, non preoccupatevi: abbiamo già individuato noi alcuni dei grandi must-have dell’estate che vale la pena acquistare con i saldi.
In vista delle prossime giornate in spiaggia, puntare qualche capo e accessorio da infilare nella valigia per il mare, come un cappello alla pescatoria, una tote bag in rafia, un bikini e un nuovo paio di occhiali da sole, può essere una buona idea.
Per affrontare il caldo in città senza sacrificare del tutto lo stile, spazio anche a dei bermuda, a dei pantaloni ampi ricamati, a una camicia senza maniche e a un set coordinato in crochet con top e shorts.
Se poi volete approfittare degli sconti per rinnovare anche il guardaroba più elegante, potete puntare su capi e accessori più raffinati. Dalle infradito con il tacco ai sandali minimal con kitten heels, dall’abito midi a stampa floreale alla gonna bianca dalle silhouette fluide, senza dimenticare una borsa a spalla dai colori tenui: ecco i pezzi da tenere d’occhio con l’arrivo dei saldi estivi.
I must-have da acquistare con i saldi estivi
DÔEN Abito midi a fiori con dettagli in pizzo
Credits: shopdoen.com
AUGUSTA THE BRAND Sandali Toe-ring con kitten heels
Credits: augustathebrand.com
PIERRE MANTOUX Bikini floreale con slip con i laccetti
Credits: courtesy of press office
FORTE FORTE Pantaloni ricamati con coulisse in vita
Credits: forte-forte.com
CHARLES&KEITH Tote bag in rafia intrecciata
Credits: charleskeith.eu
SANDRO Cardigan azzurro in crochet
Credits: it.sandro-paris.com
TBD EYEWEAR Occhiali da sole con le lenti ovali
Credits: tbdeyewear.com
MANGO Camicia smanicata a righe
Credits: shop.mango.com
ZARA Gonna midi bianca a pieghe
Credits: zara.com
AGL Infradito con il tacco
Credits: agl.com
AMOR Y MEZICAL Cappello alla pescatora
Credits: courtesy of press office
SOULDAZE Shorts in cotone verde
Credits: souldazecollection.com
COCCINELLE Borsa a spalla con arricciatura
Credits: coccinelle.com
VIVAIA Ballerine Mary Jane con la punta quadrata
Credits: courtesy of press office
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