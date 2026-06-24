Zero idee su cosa acquistare con i saldi estivi? Dagli abiti freschi e leggeri alle borse dai colori pastello: ecco i must-have di stagione che vale la pena puntare.

Ormai ci siamo, il countdown è iniziato: a brevissimo (il 4 luglio per essere precise) partiranno ufficialmente i saldi estivi e questo significa che è già arrivato il momento di riordinare le idee e di aggiornare la nostra shopping list.

Eh sì, meglio andare dritte al punto, perchè entrare nei negozi con un obiettivo preciso, senza perdere tempo prezioso tra gli scaffali, e battere sul tempo le altre acquirenti è l’unico modo che abbiamo per accaparrarci senza difficoltà i nostri pezzi preferiti.

***Caldo record? Con questi 7 capi must-have potete creare look freschi, chic (e a prova di afa)***

Voi avete già inserito nella vostra wishlist i capi e gli accessori a cui volete assolutamente fare spazio nell’armadio approfittando degli sconti?

Se non lo avete ancora fatto e temete di arrivare impreparate, non preoccupatevi: abbiamo già individuato noi alcuni dei grandi must-have dell’estate che vale la pena acquistare con i saldi.

In vista delle prossime giornate in spiaggia, puntare qualche capo e accessorio da infilare nella valigia per il mare, come un cappello alla pescatoria, una tote bag in rafia, un bikini e un nuovo paio di occhiali da sole, può essere una buona idea.

Per affrontare il caldo in città senza sacrificare del tutto lo stile, spazio anche a dei bermuda, a dei pantaloni ampi ricamati, a una camicia senza maniche e a un set coordinato in crochet con top e shorts.

Se poi volete approfittare degli sconti per rinnovare anche il guardaroba più elegante, potete puntare su capi e accessori più raffinati. Dalle infradito con il tacco ai sandali minimal con kitten heels, dall’abito midi a stampa floreale alla gonna bianca dalle silhouette fluide, senza dimenticare una borsa a spalla dai colori tenui: ecco i pezzi da tenere d’occhio con l’arrivo dei saldi estivi.

I must-have da acquistare con i saldi estivi

DÔEN Abito midi a fiori con dettagli in pizzo

Credits: shopdoen.com

AUGUSTA THE BRAND Sandali Toe-ring con kitten heels

Credits: augustathebrand.com

PIERRE MANTOUX Bikini floreale con slip con i laccetti

Credits: courtesy of press office

FORTE FORTE Pantaloni ricamati con coulisse in vita

Credits: forte-forte.com

CHARLES&KEITH Tote bag in rafia intrecciata

Credits: charleskeith.eu

SANDRO Cardigan azzurro in crochet

Credits: it.sandro-paris.com

TBD EYEWEAR Occhiali da sole con le lenti ovali

Credits: tbdeyewear.com

MANGO Camicia smanicata a righe

Credits: shop.mango.com

ZARA Gonna midi bianca a pieghe

Credits: zara.com

AGL Infradito con il tacco

Credits: agl.com

AMOR Y MEZICAL Cappello alla pescatora

Credits: courtesy of press office

SOULDAZE Shorts in cotone verde

Credits: souldazecollection.com

COCCINELLE Borsa a spalla con arricciatura

Credits: coccinelle.com

VIVAIA Ballerine Mary Jane con la punta quadrata

Credits: courtesy of press office