Il 4 luglio iniziano ufficialmente i saldi estivi e, per la serie "buy now or cry later", questi sono i must have che abbiamo selezionato per voi sull'e-commerce di Mango. Inutile precisare che lasciarseli scappare significherebbe commettere una leggerezza...

Mancano meno di 48 ore al via ufficiale dei saldi estivi, previsto per sabato 4 luglio, ma chi si muove all'ultimo minuto rischia di non trovare nulla o di comprare un po' a caso.

La mossa intelligente come sempre è quella di giocare d'anticipo. Come? Studiando attentamente la rosa di proposte sul sito di Mango e iniziando a riempire il carrello fin da ora, pronti a cliccare "acquista" non appena scatteranno gli sconti.

Quest’anno il brand spagnolo punta tutto su un'eleganza rilassata, pezzi iper-femminili e quel tocco rétro che non stanca mai. Il segreto per un guardaroba estivo che funzioni è mixare capi super chic a elementi più casual. Un pezzo su cui puntare a occhi chiusi è la blusa avorio a collo alto: super classy, perfetta per svoltare anche il look più basico.

Poi c'è un capospalla su cui investire anche in vista di Settembre: si tratta del bomber in lino color cioccolato, semplice ma d'effetto.

Se preferite gonne e vestiti, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Come la gonna midi a pois o l'abito midi in chiffon color ciliegia, arricchito da ruches, due capi che si adattano anche alle occasioni speciali. Per la sera, stupendo l'abito lungo nero, reso unico dai bordi sfilacciati effetto frangette che si muovono a ogni passo.

Parlando di accessori, entrano di diritto nella nostra lista dei desideri i sandali in pelle brown con tacco alto e dettaglio infradito e la borsa a spalla color cuoio con fibbia dorata, un vero passe-partout quotidiano. Il tocco finale? Gli orecchini dal design geometrico con base dorata e una pietra verde smaltata.

Non vi resta che salvare i vostri preferiti e aspettare il weekend!

10 must have da comprare con i saldi estivi da Mango

Blusa chic a collo alto, MANGO

Pantaloni in cotone gessato, MANGO

Sandali infradito in pelle brown, MANGO

Abito midi in chiffon con ruches, MANGO

Orecchini geometrici, MANGO

Bomber in lino, MANGO

Vestito lungo con frange, MANGO

Camicia bianca con ricami floreali, MANGO

Gonna midi a pois, MANGO

Borsa a spalla con fibbia dorata, MANGO

Credits: shop.mango.com