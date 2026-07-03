Niente stress da prenotazione anticipata, basta fare i bagagli e partire: l’Emilia-Romagna è la meta ideale per una fuga estiva (anche improvvisata). Tra natura, cultura, svago o relax. Da sole, in coppia o in compagnia delle amiche

Ci sono momenti in cui l’unica cosa di cui si ha davvero bisogno è fare i bagagli e sparire per qualche giorno. Con le batterie scariche e senza più le energie necessarie per programmare e prenotare una vacanza, la soluzione è individuare la meta dove trovare ciò di cui si ha bisogno per ricaricarsi.

Natura e cultura; relax, benessere e divertimento. Che siate donne single in cerca di ispirazione, mamme pronte a godersi la vacanza con la famiglia senza l'ansia del "cosa facciamo oggi?", o un gruppo di amiche appassionate di chiacchiere e gossip sotto l'ombrellone, l’Emilia-Romagna è la meta ideale di questa estate.

Famosa per l’accoglienza autentica e per il buon cibo, la regione è generosa per tanti altri motivi. Dalla riviera all’entroterra, offre itinerari per tutti i gusti: lontani dalle dinamiche della quotidianità iperconnessa, per chi vuole riscoprire la lentezza e il valore del silenzio, divertirsi, rilassarsi o “semplicemente” per chi vuole riposare, ma con un pizzico di sana stravaganza. Anche partendo all’ultimo minuto!

Dagli eremi della Via Francigena alle passeggiate meditative tra i corridoi di bambù del Labirinto della Masone, il più grande al mondo, a Fontanellato, in provincia di Parma. Sono solo alcune delle mete del Silent Tourism, percorso pensato per ritrovare energia nel silenzio.

In Emilia-Romagna ci sono strutture ricettive che invitano a fare la cosa più trasgressiva di questo secolo: lasciare lo smartphone in un'apposita cassetta di sicurezza all'arrivo e godersi il soggiorno in total-relax. Facendo che cosa? Immergendosi, per esempio, nell’acqua (senza cloro) di specchi d’acqua naturale - biopiscine - che si mantengono puri grazie alle piante acquatiche (fitodepurazione): nuotare, ammirando il verde delle colline, ha il potere di riequilibrare il corpo e la mente. Un vero toccasana senza artifici.

All’agriturismo Ai Due Laghi di Gambulaga (Ferrara) le biopiscine sono ricavate nelle ex cave di sabbia di epoca romana e alle SacreTerre Room and Breakfast, a Lesignano de’ Bagni (Parma), il biolago è all’interno di una Riserva Biosfera Mab UNESCO.

Macchina, traffico, ansia da parcheggio sono un (altro) cruccio quotidiano? In Emilia-Romagna la tendenza quest’anno è la vacanza senz’auto, grazie al progetto A SPASS - Discover Romagna by bus.

I mezzi collegano dieci località da visitare da Cattolica ai Lidi di Comacchio, con ben 34 borghi dell'entroterra. Quindi il problema su dove e come raggiungere la meta è risolto.

Con in più due vantaggi: i bus sono a prezzi pop (a partire da 25 €) e poi sono modernissimi e comodissimi. Fare le turiste così è davvero rilassante, oltre che in alcuni casi sorprendente.

A Rimini, infatti, basta fermarsi al Bagno 133 e unirsi al Club dell’Uncinetto in spiaggia per vivere un’esperienza unica. Oppure, si può fare colazione ammirando l’alba a Riccione con Albe in controluce, che organizza anche concerti pazzeschi in riva al mare mentre il sole sorge dall'acqua. Un'emozione da brividi (e da lacrimuccia).

Per i più dinamici ci sono, invece, le escursioni in canoa sul Lago di Suviana, nel bolognese. Chi ama i sapori indimenticabili, non può perdere a Forlimpopoli la Festa Artusiana (fino al 5 luglio) il paradiso della cucina di casa. Chi, invece, preferisce il brivido e le storie avvincenti, a luglio c'è il Cesenatico Noir.

Infine, per appassionati/e d’arte, a Ravenna il MAR ha inaugurato una galleria permanente dedicata al re della fotografia di moda, Paolo Roversi, con ritratti di star come Kate Moss e Rihanna. Luce allo stato puro.

A Bologna si va dalle immagini di Ruth Orkin. The Illusion of Time, a Palazzo Pallavicini, fino alla mostra fotografica Frida Kahlo. Lo sguardo come identità, a Palazzo Pepoli. un viaggio intimo nella vita del mito messicano attraverso 70 scatti d'autore.

I cinefili trovano suggestioni alla Galleria Modernissimo dov’è in scena Viva Varda!, dedicata alla pioniera della Nouvelle Vague, Agnès Varda. E ancora, a Modena alle splendide Palazzine dei Giardini Ducali, la mostra Visioni necessarie mette in scena oltre 60 scatti di ben 32 fotografe italiane, spaziando dalla denuncia sociale ai ritratti più intimi.

A metà luglio, sempre a Modena, il festival Jazz Open ospita due regine assolute della musica mondiale: Diana Krall e Joss Stone. Il pretesto perfetto per un weekend tra musica e un buon calice di Lambrusco. Ma a ciascuno la sua vacanza: l’Emilia-Romagna invita tutti e tutte (emiliaromagnaturismo.it).