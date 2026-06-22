Come vestirsi bene a 50 anni: i capi e gli accessori da puntare per uno stile fresco e raffinato
Svincolarsi dalle convenzioni, lasciarsi guidare dai propri gusti piuttosto che dalle tendenze del momento, avere a disposizione nell’armadio un paio di capi e accessori “strategici”: basta seguire poche e semplici accortezze per avere uno stile personale (e sempre impeccabile), anche a 50 anni.
Con il passare del tempo cambia inevitabilmente il rapporto con la propria immagine e il primo passo per stare bene con sé stesse e imparare ad accettarsi, con i propri difetti e le proprie imperfezioni, è scegliere quotidianamente dei look in cui sentirsi completamente a proprio agio.
***Come vestirsi bene a 60 anni senza spendere troppo: i capi e gli accessori da avere nell’armadio per costruire look semplici e chic***
Come vestirsi bene a 50 anni? Tra lavoro, famiglia e tutti gli altri impegni che affollano l’agenda quotidiana, l'unica cosa giusta da fare è prediligere outfit capaci di coniugare facilmente comfort ed eleganza.
E per crearli servono i capi e gli accessori giusti.
Capi casual, come un paio di jeans flared, una t-shirt con lo scollo a V, non possono mancare nel guardaroba delle over 50. Ma per un risultato armonioso, meglio mixarli a dei pezzi più versatili e ad accessori più d’impatto.
I pantaloni a gamba larga sono sempre i benvenuti, visto che, oltre ad essere comodissimi, aiutano anche a slanciare la figura. E lo stesso vale per agli abiti lunghi e le gonne midi che si confermano sempre la scelta più chic.
Per aggiungere un tocco femminile e romantico ai look di tutti i giorni, invece, spazio a bluse floreali, da bilanciare con capi a tinta unita, e camicie over con i ricami in pizzo: un trend estivo da seguire a piccole dosi.
Ma ecco nel dettaglio i pezzi must da mettere subito nella shopping list.
Come vestirsi bene a 50 anni: i capi e gli accessori da avere
MANGO Blusa floreale con volant
Credits: shop.mango.com
7 FOR ALL MANKIND Jeans flared dal fit rilassato
Credits: 7forallmankind.com
BY FAR Sandali con i listini sottili
Credits: byfar.com
P.A.R.O.S.H. Abito lungo in lino
Credits: parosh.com
ZANELLATO Borsa Dotta con tracolla removibile
Credits: zanellato.com
ESSENTIEL ANTEWEP Camicia oversize con inserti in pizzo
Credits: essentiel-antwerp.com
ZARA Gonna midi bianca
Credits: zara.com
VELASCA Mocassini in pelle scamosciata
Credits: it.velascawomen.com
ALPHA STUDIO T-shirt in lino con lo scollo a v
Credits: alpha-studio.com
MAX&CO. Pantaloni blu in satin
Credits: it.maxandco.com
PD PAOLA Orecchini aperti placcati oro
Credits: pdpaola.com
Foto in apertura: GettyImage
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