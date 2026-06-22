In cerca di idee su come vestirsi bene a 50 anni? Ecco gli indispensabili da avere sempre a disposizione nell’armadio.

Svincolarsi dalle convenzioni, lasciarsi guidare dai propri gusti piuttosto che dalle tendenze del momento, avere a disposizione nell’armadio un paio di capi e accessori “strategici”: basta seguire poche e semplici accortezze per avere uno stile personale (e sempre impeccabile), anche a 50 anni.

Con il passare del tempo cambia inevitabilmente il rapporto con la propria immagine e il primo passo per stare bene con sé stesse e imparare ad accettarsi, con i propri difetti e le proprie imperfezioni, è scegliere quotidianamente dei look in cui sentirsi completamente a proprio agio.

***Come vestirsi bene a 60 anni senza spendere troppo: i capi e gli accessori da avere nell’armadio per costruire look semplici e chic***

Come vestirsi bene a 50 anni? Tra lavoro, famiglia e tutti gli altri impegni che affollano l’agenda quotidiana, l'unica cosa giusta da fare è prediligere outfit capaci di coniugare facilmente comfort ed eleganza.

E per crearli servono i capi e gli accessori giusti.

Capi casual, come un paio di jeans flared, una t-shirt con lo scollo a V, non possono mancare nel guardaroba delle over 50. Ma per un risultato armonioso, meglio mixarli a dei pezzi più versatili e ad accessori più d’impatto.

I pantaloni a gamba larga sono sempre i benvenuti, visto che, oltre ad essere comodissimi, aiutano anche a slanciare la figura. E lo stesso vale per agli abiti lunghi e le gonne midi che si confermano sempre la scelta più chic.

Per aggiungere un tocco femminile e romantico ai look di tutti i giorni, invece, spazio a bluse floreali, da bilanciare con capi a tinta unita, e camicie over con i ricami in pizzo: un trend estivo da seguire a piccole dosi.

Ma ecco nel dettaglio i pezzi must da mettere subito nella shopping list.

Come vestirsi bene a 50 anni: i capi e gli accessori da avere

MANGO Blusa floreale con volant

Credits: shop.mango.com

7 FOR ALL MANKIND Jeans flared dal fit rilassato

Credits: 7forallmankind.com

BY FAR Sandali con i listini sottili

Credits: byfar.com

P.A.R.O.S.H. Abito lungo in lino

Credits: parosh.com

ZANELLATO Borsa Dotta con tracolla removibile

Credits: zanellato.com

ESSENTIEL ANTEWEP Camicia oversize con inserti in pizzo

Credits: essentiel-antwerp.com

ZARA Gonna midi bianca

Credits: zara.com

VELASCA Mocassini in pelle scamosciata

Credits: it.velascawomen.com

ALPHA STUDIO T-shirt in lino con lo scollo a v

Credits: alpha-studio.com

MAX&CO. Pantaloni blu in satin

Credits: it.maxandco.com

PD PAOLA Orecchini aperti placcati oro

Credits: pdpaola.com

Foto in apertura: GettyImage