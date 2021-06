Alla ricerca di un costume da bagno nuovo? Sceglietelo tra i brand italiani più promettenti del momento selezionati per voi da Grazia.it!

Un'estate al mare: le temperature salgono e manca sempre meno all'inizio della stagione più amata di sempre.

Il conto alla rovescia è iniziato ma, che stiate organizzando un weekend "mordi e fuggi" o una vacanza relax "come una volta", non potete staccare il biglietto senza mettere un costume nuovo di cartellino in valigia.

Se da un canto il fermento #summer21 sta salendo e le ricerche di swimwear, secondo i dati statistici di Lyst, sono salite del 114% solo nell'ultima settimana, è altrettanto vero che orientarsi tra le tante novità e trend non è semplice.

Per questo Grazia.it ha selezionato per voi i brand di costumi Made in Italy (tra l'altro tutti disegnati da donne!) da conoscere e provare assolutamente. Pronte per un'estate modaiola e per così dire "patriottica"?

Costumi da bagno Made in Italy: Masarà

Fresco di lancio, il brand Masarà - dal dialetto milanese "bagnato fradicio" - è disponibile alla vendita da appena una settimana. Questo marchio 100% Made in Italy nasce dall’idea della giovane milanese Francesca Fabris, che da tempo coltivava il sogno di creare qualcosa di speciale e accattivante che fosse legato al mare. Detto, fatto. La prima collezione in limited edition di Masarà si chiama "Ensemble" in quanto ogni pezzo può essere acquistato e abbinato separatamente e consiste in abbigliamento mare eco-friendly. I 5 modelli delicati e minimal, vengono proposti in altrettante varianti di colore e sono realizzati in ECONYL, un filo di nylon riciclabile all’infinito. Ben fatto Francesca! #dressformyselftoimpress

Costumi da bagno Made in Italy: Ack

(Credits: courtesy of press office)

Nato dalla visione delle power woman Rebecca Larsson e Alessandra Scorletti, ACK è un brand indipendente prodotto in Italia che fa dell'inclusività il proprio faro. Tutti i modelli in collezione, oltre ad essere coloratissimi e giocosi, sono infatti pensati per adattarsi ad ogni tipo di fisico femminile perché "la bellezza non ha regole e né standard". L’intento di ACK è di comunicare una visione e diventare un life brand, oltre che realizzare costumi che hanno fatto innamorare celeb e fashioniste come Dua Lipa. #ANewPhilosophy

Costumi da bagno Made in Italy: Laura Urbinati

(Credits: courtesy of press office)

Romana di nascita e milanese d'adozione, la designer Laura Urbinati ha fondato la sua linea omonima che prende ispirazione dalle sue passioni più grandi oltre la moda: il mare e l'arte. L'amore per il mare è stata la spinta a creare un marchio che fa della categoria luxury beachwear il proprio cavallo di battaglia, mentre quello per l'arte si riflette nello stile del brand stesso come le stampe disegnate "in house" e i colori accesi. I modelli in collezione hanno silhouette femminili volutamente rètro - molti due pezzi hanno la culotte a vita alta anni 50 - e racchiude tutta l'allure della dolce vita italiana. #CareForDetail

Costumi da bagno Made in Italy: Chéri Roma

(Credits: courtesy of press office)

"Sentiti sexy e vesti in modo sostenibile", questo è il motto del giovane brand di resortwear Cherì Roma, fondato dalle imprenditrici Carolina e Alessandra. Cherì realizza costumi da bagno che sanno essere giocosi e femminili allo stesso tempo, puntando tutto su dettagli e qualità. Andate a dare un'occhiata sul sito del brand per scoprire le sue creazioni a chilometro zero. #ThinkGreen

Costumi da bagno Made in Italy: Isole e Vulcani

(Credits: courtesy of press office)

Sebbene Isole e Vulcani sia nato nel 1989, negli ultimi anni ha avuto una crescita esponenziale che lo ha portato ad essere presente a livello internazionale. La sua forza? La forte identità e l'attaccamento al territorio che lo rendono ancora più autentico e riconoscibile. Le caratteristiche dei costumi - bikini e interi di Isole e Vulcani - è il jersey di cotone e il taglio a vivo, due particolari che danno massima vestibilità e praticità a questo prodotto artigianale che ci fa venire voglia di una vacanza in Sicilia. #ArtigianatoContemporaneo

Costumi da bagno Made in Italy: Kinda Swimwear

(Credits: courtesy of press office)

Fatto con amore. Se ancora non conoscete Kinda Swimwear, prendete carta e penna perché abbiamo scoperto per voi uno dei nomi più promettenti della moda mare italiana. I costumi firmati Kinda si riconoscono subito perché sono ornati da applicazioni voluminose e tridimensionali in pizzo, chiffon e tulle, per un effetto "couture" su ogni modello. Le ruches in 3D, il marchio di fabbrica del brand, sono realizzate a mano da sarti esperti, tanto da non sembrare più solo moda mare ma bellissimi top da abbinare con sandali e shorts.

La designer Alessandra Durastanti, che ha lavorato nel mondo della moda come general manager per tanti anni, nell'ideare il brand e disegnare ogni sua collezione si ispira alla musica, tanto che ogni creazione porta il nome di una canzone. #ThisIsKinda

Costumi da bagno Made in Italy: Vibrisse Swimwear

(Credits: courtesy of press office)

Vibrisse Swimwear nasce dall'incontro creativo tra tradizione e anticonformismo. Questo giovane brand è stato fondato dall’italiana Giulia Spila che, con ogni pezzo vuole raccontare una nuova idea di femminilità senza fronzoli, dritta al punto. I modelli sono appunto essenziali ma riconoscibili, vantando un fit straordinario dato da un tessuto seconda pelle senza cuciture e un indosso brasiliano che esalta le forme. #IlMareDentro

Costumi da bagno Made in Italy: Soloblu

(Credits: courtesy of press office)

Made in Milano: Soloblu è un marchio di costumi da bagno e beachwear nato dall'amore per il mare e la passione per l'italia. A dare vita a quest'avventura sono state le sorelle Benedetta e Isabella che, nel disegnare ogni collezione, si ispirano al viaggio e alla tradizione. Soloblu mette il focus sui dettagli e sulla vestibilità grazie a tanta ricerca e all'uso di materiali innovativi ed ecosostenibili, creati con filati rigenerati da reti da pesca e scarti di plastica, per contribuire alla salvaguardia dei mari e oceani. Brave ragazze! #ItalianBeachCouture

Costumi da bagno Made in Italy: Festa Foresta

(Credits: courtesy of press office)

Festa Foresta è un brand italiano nato nel 2020 dalla visione della creativa Laura Zura-Puntaroni. Il nome particolare è dato da un gioco di parole che vuole comunicare l'attaccamento alla natura da un lato e la voglia di leggerezza e divertimento dall’altro, le due caratteristiche principali del marchio. Festa Foresta è un prodotto sostenibile e fatto interamente in Italia da artigiani in piccoli laboratori local, dove l'attenzione per i dettagli e la qualità sono al primo posto per la realizzazione di ciascun pezzo. #NomadSoul

Costumi da bagno Made in Italy: Lido

(Credits: courtesy of press office)

Nato nel 2017, Lido è un swim brand basato a Venezia e concepito con l'obiettivo di creare capi pratici e belli per una donna contemporanea. Ogni modello è caratterizzato da un minimalismo seducente e adatto a qualsiasi tipo di corpo e necessità. Prodotto interamente in Nord Italia, il marchio vanta l'utilizzo di tessuti di massima qualità, molti dei quali riciclati dai migliori stabilimenti italiani e quindi altamente sostenibili. #WelcomeToLido