Che cosa indossare per uscire? Dall'aperitivo con le amiche alla cena con il fidanzato, gli abbinamenti perfetti ve li suggeriamo noi!



Se vi trovate spesso davanti all'armadio a fissare con aria perplessa vestiti e accessori in attesa di un'illuminazione sul look (che puntualmente non arriva!), siete capitate nel posto giusto.

Anche perchè, parliamoci chiaro, in inverno è facile farsi prendere dalla pigrizia ma, con l'arrivo della primavera e della bella stagione è tempo di fare spazio a serate glamour e spensierate.

Dopo una giornata ricca di impegni cosa c'è di meglio che provare quel nuovo locale con le amiche o concedersi una cena in assoluto relax con la vostra dolce metà?

Resta solo il solito grande dilemma del "cosa posso mettermi stasera?".

Per fugare ogni dubbio abbiamo pensato a 4 outfit per 4 occasioni diverse, più 1 mise perfetta nel caso vogliate godervi ancora un po' il "letargo". Scegliete la vostra!





Aperitivo con le amiche

Uno degli appuntamenti più attesi di tutta la giornata. Quel momento in cui potrete finalmente farvi scivolare di dosso tutto lo stress quotidiano e gustarvi un buon cocktail e una buona dose di chiacchiere e gossip: parliamo dell'aperitivo con le vostre best friends forever, ovvio! E quale occasione migliore per sfoderare quella jumpsuit appena acquistata e un paio di pumps preziose?









Trench BURBERRY, jumpsuit MARELLA, scarpe sparkling MIU MIU, pochette SAINT LAURENT

Credits: net-a-porter.com, mytheresa.com





Cena fuori con lui

Vi ha proposto una cena in quel nuovo ristorante che volete provare da un po'? Quello che vi ci vuole è un look femminile e chic, non ci sono dubbi. Un cappotto classico, un abito chemisier a fiori, un paio di décolleté nude e una tracollina compatta sono gli ingredienti fashion perfetti per rendere speciale la vostra serata.





Cappotto NOIR KEI NINOMIYA, chemisier a fiori CO, pumps AQUAZZURA, borsa CHLOÉ

Credits: net-a-porter.com





Serata cinema

"Cinemino" infrasettimanale per spezzare la routine casa-lavoro-casa? Perchè no! La mise giusta per questa tipologia di serata deve essere assolutamente casual ma con un twist (sulla poltrona accanto alla vostra potrebbe sempre sedersi qualcuno di interessante, chissà). Noi la vediamo così: jeans cropped, sneakers stilose, un cardigan bon ton e una borsa a secchiello. Che cosa ne dite?





Cardigan FALCONERI, jeans MOTHER, secchiello FENDI, sneakers Stan Smith ADIDAS

Credits: it.falconeri.com, net-a-porter.com, adidas.it





Sabato sera in discoteca

Che siate delle habitué o che ci andiate solo in occasioni speciali, la discoteca o una serata a base di ballo e musica è il luogo perfetto per lasciarsi andare e anche per sfoggiare look super glamour. Minidress, cuissardes, minibag metallizzata e un dettaglio speciale come un fermaglio con gli strass tra i capelli. Sarete le regine on the dancefloor.







Abito TWINSET MILANO, cuissardes & OTHER STORIES, fermaglio GUCCI, tracolla della collezione Serpenti BULGARI

Credits: twinset.com, stories.com, gucci.com, bulgari.com





Divano + Netflix

Non siamo riusciti a convincervi e il vostro divano, dopo una lunga giornata di lavoro, è davvero troppo invitante per non approfittarne? Ok, mettetevi comode e godetevi il relax totale davanti alla vostra serie tv preferita. Senza dimenticare quel pizzico di glamour, che non guasta neanche tra le mura domestiche. Buona serata!





Blusa e pantaloni a righe INTIMISSIMI, ciabattine OYSHO, mascherina MORGAN LANE

Credits: it.intimissimi.com, oysho.com, net-a-porter.com