Fashion crush del mese: cosa comprare ad Agosto
Agosto, il mese in cui finalmente si rallenta dopo un anno impegnativo, ci si prende una pausa dalla solita routine e ci si prepara a partire. Ma tra valigie da preparare e ultimi dettagli da sistemare, non vorrete forse trovare anche il tempo per un po’ di shopping!
In questo periodo più che mai il nostro guardaroba ha bisogno di nuovi preziosi alleati. E che siano look freschi e leggeri da portare in vacanza o capi e accessori da ritrovare a una volta rientrate in città, l’obiettivo è uno solo: puntare ora dei pezzi furbi che possono farci “gioco” adesso ma anche alla fine dell’estate.
Cosa comprare ad Agosto, magari approfittando anche degli ultimi saldi?
***Cosa mettere in valigia per le vacanze? La checklist ideale, meta per meta***
In vista delle prossime giornate di relax sulla spiaggia un costume intero, da indossare fuori dal bagnasciuga, al posto di top e canotte, può certamente fare comodo. Così come una jumpsuit total white che esalta l’abbronzatura, un top a pois da indossare con shorts in denim o gonne pareo e una collana a tema marino, perfetta per dare un tocco estivo anche ai look più semplici.
Tra i pezzi furbi da sfoggiare durante tutta l’estate e anche oltre, un abito midi a fiori, dei sandali con il tacco largo, un paio di pantaloni ampi e morbidi e degli orecchini dal design essenziale.
Se poi volete giocare un po’ d’anticipo e far spazio nell’armadio a qualche capo e accessorio da sfruttare alla fine delle vacanze, una camicia a righe a maniche lunghe, una gonna midi fluida, degli occhiali da sole Aviator e una city bag nuova di zecca potrebbero essere la scelta più giusta per voi.
Pronte ad aggiornare la vostra wishlist? Ecco nel dettaglio i nostri fashion crush del mese.
Cosa comprare ad Agosto: i capi e gli accessori da puntare
H&M Abito a fiori con i fiocchetti sulle spalline
Credits: 2.hm.com
OTTAVIANI Orecchini placcati oro con chiusura clip
Credits: courtesy of press office
YAMAMAY Costume intero con il profilo ondulato
Credits: yamamay.com
MANGO Tuta bianca con la schiena scoperta
Credits: shop.mango.com
ZANELLATO Cestaia, la nuova Postina che rende omaggio all’antica arte dei cestai italiani
Credits: courtesy of press office
ZARA Gonna midi a ruota
Credits: zara.com
MAMAN ET SOPHIE Girocollo in argento con charm a forma di barchetta
Credits: courtesy of press office
ZADIG & VOLTAIRE Camicia a righe oversize
Credits: zadig-et-voltaire.com
COCCINELLE Sandali con il cinturino con il tacco largo
Credits: coccinelle.com
SILHOUETTE Occhiali da sole Aviator con la montatura in metallo
Credits: silhouette.com
PARFOIS Top a pois con lo scollo a v
Credits: parfois.com
& OTHER STORIES Pantaloni beige in raso
Credits: stories.com
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