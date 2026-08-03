Dai look da infilare nella valigia delle vacanze ai pezzi “furbi” da sfruttare anche alla fine dell’estate: ecco i capi e gli accessori da puntare ad Agosto.

Agosto, il mese in cui finalmente si rallenta dopo un anno impegnativo, ci si prende una pausa dalla solita routine e ci si prepara a partire. Ma tra valigie da preparare e ultimi dettagli da sistemare, non vorrete forse trovare anche il tempo per un po’ di shopping!

In questo periodo più che mai il nostro guardaroba ha bisogno di nuovi preziosi alleati. E che siano look freschi e leggeri da portare in vacanza o capi e accessori da ritrovare a una volta rientrate in città, l’obiettivo è uno solo: puntare ora dei pezzi furbi che possono farci “gioco” adesso ma anche alla fine dell’estate.

Cosa comprare ad Agosto, magari approfittando anche degli ultimi saldi?

***Cosa mettere in valigia per le vacanze? La checklist ideale, meta per meta***

In vista delle prossime giornate di relax sulla spiaggia un costume intero, da indossare fuori dal bagnasciuga, al posto di top e canotte, può certamente fare comodo. Così come una jumpsuit total white che esalta l’abbronzatura, un top a pois da indossare con shorts in denim o gonne pareo e una collana a tema marino, perfetta per dare un tocco estivo anche ai look più semplici.

Tra i pezzi furbi da sfoggiare durante tutta l’estate e anche oltre, un abito midi a fiori, dei sandali con il tacco largo, un paio di pantaloni ampi e morbidi e degli orecchini dal design essenziale.

Se poi volete giocare un po’ d’anticipo e far spazio nell’armadio a qualche capo e accessorio da sfruttare alla fine delle vacanze, una camicia a righe a maniche lunghe, una gonna midi fluida, degli occhiali da sole Aviator e una city bag nuova di zecca potrebbero essere la scelta più giusta per voi.

Pronte ad aggiornare la vostra wishlist? Ecco nel dettaglio i nostri fashion crush del mese.

Cosa comprare ad Agosto: i capi e gli accessori da puntare

H&M Abito a fiori con i fiocchetti sulle spalline

Credits: 2.hm.com

OTTAVIANI Orecchini placcati oro con chiusura clip

Credits: courtesy of press office

YAMAMAY Costume intero con il profilo ondulato

Credits: yamamay.com

MANGO Tuta bianca con la schiena scoperta

Credits: shop.mango.com

ZANELLATO Cestaia, la nuova Postina che rende omaggio all’antica arte dei cestai italiani

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ZARA Gonna midi a ruota

Credits: zara.com

MAMAN ET SOPHIE Girocollo in argento con charm a forma di barchetta

Credits: courtesy of press office

ZADIG & VOLTAIRE Camicia a righe oversize

Credits: zadig-et-voltaire.com

COCCINELLE Sandali con il cinturino con il tacco largo

Credits: coccinelle.com

SILHOUETTE Occhiali da sole Aviator con la montatura in metallo

Credits: silhouette.com

PARFOIS Top a pois con lo scollo a v

Credits: parfois.com

& OTHER STORIES Pantaloni beige in raso

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