Dal rosa ghiaccio al verde menta, le montature colorate sono il nuovo accessorio da indossare per dare una svolta a ogni look

Dimenticate i soliti occhiali neri o tartarugati: questa estate l'accessorio da avere sul viso è colorato, luminoso e con un’allure quasi "glaciale". Gli occhiali con montatura colorata infatti stanno conquistando il guardaroba estivo con tonalità delicate e trasparenti.

Il segreto del loro successo? Rappresentano quel piccolo dettaglio che riesce a trasformare anche il look più minimal: una camicia bianca, un paio di jeans e un sandalo flat possono infatti cambiare completamente grazie a un paio di occhiali dalla montatura azzurro ghiaccio, rosa cipria o verde acqua.

Non serve osare con colori fluo: spesso sono proprio le nuance più soft a regalare quell’effetto sofisticato e un po’ “cool girl” che sembra uscito direttamente dalle immagini street style.

L’effetto ice arriva anche sugli occhiali

Se negli ultimi anni abbiamo visto protagoniste soprattutto le lenti colorate, ora il focus si sposta sulla montatura. Trasparente, glossy, pastello o leggermente perlata: la struttura dell’occhiale diventa il punto luce del viso... e noi lo adoriamo.

L’effetto ghiaccio gioca proprio su questa idea: colori freddi e luminosi che ricordano il vetro, il ghiaccio e le caramelle trasparenti. Il risultato è un accessorio divertente ma allo stesso tempo elegante, perfetto per l'estate.

Come scegliere la montatura colorata giusta e come abbinarli

Il bello di questo trend è che non esiste una sola regola. Chi ama un look più da "basso profilo" può puntare su montature in colori nude, rosa pallido o azzurro polvere, facili da abbinare sia in città sia in vacanza. Chi invece vuole trasformare gli occhiali nel protagonista può scegliere tonalità più decise come rosso ciliegia, blu elettrico o verde smeraldo.

Anche le forme giocano un ruolo importante: le montature oversize amplificano l’effetto cool, quelle rettangolari richiamano le atmosfere anni Novanta mentre i modelli più morbidi e arrotondati aggiungono un tocco romantico.

Gli occhiali con montatura colorata hanno inoltre un grande vantaggio: non chiedono troppo. Non serve costruire un look elaborato intorno a loro, perché funzionano proprio quando diventano quel dettaglio inaspettato che rompe la semplicità.

Perché alla fine anche un accessorio può raccontare il mood del momento: e quest’estate il messaggio è chiaro, meglio vedere il mondo con un filtro colorato.

Gli occhiali con montatura colorata da aggiungere subito in wishlist!

BOTTEGA VENETA

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CHANEL

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MOSCOT

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DIOR

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FURLA

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RAYBAN

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SWAROVSKI

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TBD EYEWEAR

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LINDA FARROW

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JIMMY FAIRLY

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PERSOL

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GUCCI

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CELINE

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EYEPETIZER

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