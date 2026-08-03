Cosa fare a Roma nel mese di agosto? Ecco tutti gli appuntamenti in programma tra cultura, spettacoli e concerti

Cosa fare a Roma ad agosto? Ci sono tantissimi eventi da non mancare.

Un’agenda aggiornata con tutte le iniziative più interessanti organizzate nella Capitale e dintorni, dall’enogastronomia all’arte, dalla musica allo sport, dai festival alla cultura.

Sempre con un occhio alle nuove aperture, per restare aggiornati sulle ultime novità.

Vi raccontiamo tutto, di seguito i dettagli.

Cosa fare a Roma ad agosto

(Continua sotto la foto)

Yoga al tramonto nel verde di Villa Pamphilj

Per chi desidera rallentare i ritmi cittadini, anche ad agosto proseguono gli appuntamenti di VIVI – Il Saluto al Sole , la rassegna gratuita dedicata allo yoga all'aperto. Ogni sera, fino al 13 settembre, il parco di Villa Pamphilj ospita lezioni guidate immerse nel verde, pensate per favorire benessere, respirazione e movimento in uno dei polmoni verdi più amati della città. Ogni mercoledì si aggiungono anche gli incontri dedicati al Tai Chi, disciplina orientale che unisce movimenti lenti ed equilibrio.

Per partecipare basta portare il proprio tappetino e registrarsi gratuitamente tramite la VIVI Card.

Roma Summer Fest: ad agosto Djo e Tony Pitony

Anche ad agosto il Roma Summer Fest continua a portare grandi nomi internazionali sul palco della Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Tra gli appuntamenti del mese spicca il concerto del 24 agosto di Djo, il progetto musicale dell'attore Joe Keery, diventato uno dei nomi più interessanti della scena indie-pop internazionale. Il 29 agosto sarà invece la volta di Tony Pitony, protagonista di una delle ultime serate della rassegna prima del programma di settembre; il 30 agosto atteso invece Cosmo con un formato inedito: i concerti matinée.

Il festival, organizzato dalla Fondazione Musica per Roma, prosegue poi fino a metà settembre alternando pop, rock, jazz e musica internazionale, confermandosi uno degli appuntamenti simbolo dell'estate romana.

Colosseo e Pantheon da vivere di sera

Agosto è il momento ideale per riscoprire i grandi simboli di Roma con temperature più miti e un'atmosfera decisamente diversa rispetto alle ore di punta. Per tutto il mese, il Pantheon prolunga l'apertura fino alle 23 (ultimo ingresso alle 22.30, escluso il giovedì), permettendo di ammirare uno dei monumenti meglio conservati dell'antichità in una suggestiva veste serale. Anche il Colosseo amplia gli orari di visita con aperture straordinarie fino al tramonto e in serata, offrendo un'esperienza ancora più scenografica tra le arcate illuminate dell'Anfiteatro Flavio. Un'opportunità perfetta per visitare due dei luoghi simbolo della Capitale evitando il caldo e godendosi una Roma dal fascino completamente diverso.

Aniene Festival, eventi gratuiti nel verde

Anche ad agosto il Parco Nomentano continua a essere uno dei punti di riferimento dell'estate romana grazie al ricco calendario dell'Aniene Festival, che prosegue fino al 20 agosto con eventi gratuiti ogni sera. Concerti, incontri con autori, spettacoli, danza e momenti dedicati alle famiglie animano il parco anche durante il Ferragosto, trasformandolo in una grande piazza culturale all'aperto.

Tra gli appuntamenti più attesi del mese, il 4 agosto spazio alla letteratura con Niccolò Ammaniti, ospite della rassegna Golden Record, che presenterà il suo ultimo romanzo Il custode in dialogo con i redattori di Rivista Stanca. L'8 agosto Luca Cionco, voce degli Hotel Supramonte, renderà omaggio a Fabrizio De André con un intenso live acustico, mentre il 10 agosto salirà sul palco The Niro, protagonista di un concerto che intreccia i brani del nuovo album La Nascita con il repertorio che lo ha fatto conoscere anche all'estero. Il 12 agosto sarà invece la volta di Avincola, che con Avincola canta Carella celebrerà il cantautore Enzo Carella alternando musica e letture. La vigilia di Ferragosto vedrà protagonista Raffaella Misiti & Le Romane, impegnate in una rilettura contemporanea della tradizione musicale romana attraverso i brani di Gabriella Ferri, Romolo Balzani e Petrolini e i versi di Trilussa, Belli e Pasolini. Per il 15 agosto, infine, il festival festeggerà i quarant'anni di Ritorno al Futuro con il "Ballo Incanto Sotto il Mare" della McFly Rock'n'Roll Band, una serata a ritmo di rock'n'roll ispirata al celebre film cult. Come di consueto, non mancheranno l'area food & drink, il market di artigianato e vintage curato da Green Market Festival, spazi relax, aree gioco e laboratori per adulti e bambini. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Candlelight: le più belle canzoni Disney a lume di candela

Le colonne sonore dei film Disney più amati diventano protagoniste di una serata speciale nel suggestivo Salone Bernini di Palazzo Ripetta. Il 23 agosto arriva Candlelight: Disney Love Songs, l'appuntamento che reinterpreta in chiave classica alcune delle canzoni più celebri dedicate all'amore, all'amicizia e alla famiglia. A eseguirle sarà un quartetto d'archi, immerso nella scenografia creata da migliaia di candele, con un repertorio che attraversa generazioni di film: da Il Re Leone ad Aladdin, da Rapunzel a Tarzan, senza dimenticare Coco, Encanto e Toy Story 2. Un'esperienza pensata non solo per gli appassionati Disney, ma anche per chi cerca un concerto dal vivo in una delle sale storiche più eleganti del centro di Roma.

Parco Appio continua ad animare l'estate romana

Tra gli indirizzi più frequentati dell'estate romana c'è anche Parco Appio, il grande spazio verde dell'Appio Latino che continua la sua programmazione fino a settembre con ingresso libero.

Ad agosto il calendario propone nuovi appuntamenti di Interno 25, il format di interviste dal vivo ideato da Andrea Febo: il 3 agosto protagonista sarà lo chef Roy Caceres, il 10 agosto la pastry chef Giorgia Proia, mentre il 24 e il 31 agosto saliranno sul palco rispettivamente lo storico dell'alimentazione Guido Farinelli e Mirko Rizzo de L'Elementare.

Intorno agli eventi continua la vita del parco tra musica, dj set, aree relax, laboratori, spazi per bambini e un'offerta gastronomica che spazia dalla pizza de L'Elementare ai burger di Hot Stuff fino ai cocktail di Bar Bello, il nuovo spazio dedicato a incontri e serate.

Ristoranti aperti ad agosto

Per chi resta in città anche ad agosto, Roma offre diversi indirizzi dove concedersi una pausa gastronomica.

Tra gli indirizzi che rimangono aperti c'è Elio, il ristorante del The Hoxton Rome, dove il resident chef Manuel Mistrangelo propone un menu estivo che alterna piatti stagionali, grandi classici e le specialità del pop-up Via delle Palme, dedicate ai sapori della Sicilia. Sempre al The Hoxton, Cugino è il posto giusto per una colazione, un aperitivo o un cocktail al tramonto.

Atmosfera senza tempo anche sulle Terrazze Locarno e Canossa dell'Hotel Locarno, dove la nuova drink list firmata da Nicholas Pinna, ispirata al Giappone, si affianca al Rum 101 creato per celebrare i 101 anni dell'albergo e alla cucina dello chef Domenico Smargiassi.

Nel centro storico resta un punto di riferimento anche Antico Forno Roscioli, aperto per tutto il mese (a eccezione del 15 agosto), con la sua proposta di pizze, pani a lievitazione naturale, supplì e gastronomia romana, oltre alle immancabili specialità stagionali.

Per chi ama il buon vino, Enofficina, in zona Prati, continua la stagione estiva (con una breve pausa dal 14 al 17 agosto) proponendo una selezione di etichette artigianali accompagnate da taglieri, Torte al Testo di Gubbio, piatti fuori carta e sandwich gourmet.

A Trastevere, Eggs propone invece il nuovo Summer Eggs Brunch con gazpacho, panzanella, ceviche di salmone, hummus, uova strapazzate e i grandi classici della casa come Carbonara, Alici ripiene e Vitello tonnato. Per chi preferisce un rooftop, Terrazza Giulietta, sul DOM Hotel, resta aperta ogni sera con cucina italiana contemporanea e cocktail ispirati alla Riviera italiana, mentre Terrazza Mirador, all'interno del Villa Agrippina Gran Meliá, abbina la cucina dello chef Koji Nakai a musica e drink con vista sul Gianicolo.

Infine L'Oratorio Trastevere, nuovo spazio all'aperto sul Lungotevere Ripa, è l'indirizzo ideale per aperitivi, cene informali e dopocena tra cocktail, cucina conviviale e musica.