Dal mare alla montagna, passando per borghi e città d'arte, ecco gli essenziali da mettere in valigia per affrontare la partenza senza stress (e con tanto stile).

Out of office: impostato. Itinerario di viaggio: pianificato. Non resta che pensare alla valigia. Facile a dirsi, un po' meno a farsi. Già, perché ogni estate il copione si ripete. Facciamo liste, ci ripromettiamo di portare solo lo stretto indispensabile e di resistere agli immancabili "e se poi mi serve?". Poi, però, ci ritroviamo davanti all'armadio e finiamo - puntualmente - per convincerci che tutto sia indispensabile.

Insomma, il rischio di esagerare è sempre dietro l'angolo. Eppure evitare di ritrovarsi alle prese con un trolley che fatica a chiudersi non è poi così difficile. Preparare il bagaglio perfetto non significa infatti doversi portare dietro tante cose, ma scegliere quelle giuste. Tenendo ben presente quella che è la destinazione.

Del resto, il guardaroba ideale per una vacanza al mare non sarà lo stesso di una fuga in montagna o di un road trip tra borghi e città d'arte. Abbiamo fatto il lavoro sporco per voi, selezionando i capi e gli accessori indispensabili da mettere in valigia in base alla meta, per partire senza stress e con il look giusto per ogni occasione. Pronte? Via!

Cosa mettere in valigia per una vacanza al mare

First things first: i costumi da bagno. Se la meta è il mare, sono loro a meritarsi il primo posto in valigia. Via libera ai bikini come ai costumi interi, da sfruttare anche lontano dalla spiaggia come body, abbinati a bermuda o pantaloni in lino. Tra gli essentials per una vacanza on the beach non può poi mancare il pareo, capo passepartout per eccellenza: annodatelo in vita come gonna o abbinatelo a una camicia oversize per spostarvi con nonchalance dal lettino al lungomare. Sì anche a shorts di jeans, jelly shoes - alternativa cool alle classiche ciabattine - una borsa in paglia o a rete, occhiali da sole maxi e cappello. Per l'ora dell'aperitivo (e non solo), puntate invece su abiti leggeri, infradito con tacco kitten, una mini bag a sacchetto - chic e salvaspazio - e qualche bijoux impreziosito da conchiglie o dettagli marini.

La valigia perfetta per una vacanza al mare Costume intero reversibile in econyl SOULDAZE

Credits: Courtesy of Press Office

Pareo in cotone e seta ERES

Credits: mytheresa.com

Costume a triangolo in seersucker con coppe estraibili YAMAMAY

Credits: yamamay.com

Slip in seersucker con laccetti YAMAMAY

Credits: yamamay.com

Jelly shoes TORY BURCH

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Camicia in lino MASSIMO DUTTI

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Gonna crochet in cotone biologico CAINS MOORE

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Borsa a rete con manico in pelle LONGCHAMP

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Occhiali da sole con montatura squadrata Dora Two SILHOUETTE

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Shorts in denim FRAME

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Cappello effetto paglia PARFOIS

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Orecchini con conchiglia FORTE FORTE

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Abito con spalline sottili SÉZANE

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Pouch in satin LAIA ALEN

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Sandali infradito con tacco kitten TOTEME

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Cosa mettere in valigia per una vacanza in montagna

Team montagna? Scelta più che comprensibile (e condivisibile). Con il termometro che continua a salire, qualche giorno tra boschi, sentieri e aria fresca sembra la migliore delle idee. In questo caso, le parole d’ordine da tener presenti sono comfort e praticità. Iniziate dai pezzi tecnici: leggings e pantaloni cargo con tasche e coulisse, t-shirt in quantità (ragionevoli), sneaker da hiking o sandali antiscivolo e una giacca antipioggia leggera da tenere nello zaino, insieme all'immancabile borraccia termica. Spazio poi a qualche alleato di stile per l'aperitivo in rifugio o le passeggiate in paese, come gonna di jeans, top a bretelline, ballerine e maglione a trecce da annodare sulle spalle quando cala il sole.

La valigia perfetta per una vacanza in montagna Giacca antipioggia Horizon con cappuccio CANADA GOOSE

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T-shirt con stampa e profili a contrasto MAISON LABICHE

Credits: maisonlabiche.com

Pantaloni cargo con elastico in vita e coulisse BEATRICE .B

Credits: beatriceb.com

Cappello alla pescatora in denim con laccio regolabile A.P.C.

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Calzini al polpaccio con imbottitura e punta ergonomica THE NORTH FACE

Credits: thenorthface.com

Sneaker tecnica XA Pro 3D V9 Storm SALOMON

Credits: salomon.com



Zaino underseat Outtrax con cinghie e tasche multiple della linea SAMSONITE

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Borraccia termica Spin Bottle con manico e tappo interno trasparente 24BOTTLES

Credits: Courtesy of Press Office

Sandalo Original Universal W con chiusura a strappo e suola in gomma TEVA

Credits: tevafootwear.it

Maglione a trecce in cotone con collo a V POLO RALPH LAUREN

Credits: ralphlauren.it

Top con spalline sottili ZARA

Credits: zara.com

Gonna in denim con spacco sul davanti PEUTEREY

Credits: peuterey.com

Borsa Finn Pouch con dettaglio in metallo COCCINELLE

Credits: coccinelle.com

Ballerina in nappa arricciata AMBLEME

Credits: ambleme.com

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Cosa mettere in valigia per una vacanza on the road tra borghi e città d'arte

Se la vostra estate ha il sapore di un road trip tra borghi, città d'arte e soste panoramiche, la valigia dovrà essere all'altezza del programma. Meglio quindi puntare su capi versatili, da mixare ai giusti accessori per districarsi con disinvoltura tra monumenti, mostre, piazze assolate e aperitivi con vista. Pantaloni in lino, Capri pants, canotte a costine, polo e abiti smanicati in tessuti naturali costituiscono la base perfetta, insieme a una pratica borsa a tracolla e a un paio di sneakers. Non dimenticate poi un cardigan leggero e una pashmina, indispensabili per far fronte all'aria condizionata di musei e ristoranti. Per la sera bastano pochi accorgimenti: un set in seta stampata - da sfoggiare anche spezzato - una collana gold e una borsa a mano dai toni neutri sono tutto ciò che serve per elevare il look, senza appesantire i bagagli.

La valigia perfetta per un viaggio on the road tra borghi e città d’arte Polo in cotone a righe GERARD DAREL

Credits: gerarddarel.com

Jeans capri al polpaccio MANGO

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Sneaker Japan in nabuk ADIDAS

Credits: adidas.it

Canotta a costine FROM FUTURE

Credits: it.fromfuture.com

Borsa con tracolla regolabile WANDLER

Credits: wandler.com

Pantaloni a gamba larga in lino COS

Credits: cos.com

Baseball cap in cotone LES COPAINS

Credits: ovs.it



Ventaglio pieghevole H&M

Credits: 2.hm.com

Cardigan in cotone leggero con scollo a V FALCONERI

Credits: falconeri.com

Pashmina in cotone e lino THE ROW

Credits: mytheresa.com

Vestito midi svasato in lino & OTHER STORIES

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Collana multifilo Karma in oro 18 carati ATELIER VM

Credits: ateliervm.com

Blusa in georgette stampata SEMICOUTURE

Credits: semicouture.it

Short in georgette stampata SEMICOUTURE

Credits: semicouture.it

Sandali piatti in pelle SOEUR

Credits: it.soeur.fr

Mini bag a mano ELLEME

Credits: elleme.com

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