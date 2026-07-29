Cosa mettere in valigia per le vacanze? La checklist ideale, meta per meta
Out of office: impostato. Itinerario di viaggio: pianificato. Non resta che pensare alla valigia. Facile a dirsi, un po' meno a farsi. Già, perché ogni estate il copione si ripete. Facciamo liste, ci ripromettiamo di portare solo lo stretto indispensabile e di resistere agli immancabili "e se poi mi serve?". Poi, però, ci ritroviamo davanti all'armadio e finiamo - puntualmente - per convincerci che tutto sia indispensabile.
Insomma, il rischio di esagerare è sempre dietro l'angolo. Eppure evitare di ritrovarsi alle prese con un trolley che fatica a chiudersi non è poi così difficile. Preparare il bagaglio perfetto non significa infatti doversi portare dietro tante cose, ma scegliere quelle giuste. Tenendo ben presente quella che è la destinazione.
Del resto, il guardaroba ideale per una vacanza al mare non sarà lo stesso di una fuga in montagna o di un road trip tra borghi e città d'arte. Abbiamo fatto il lavoro sporco per voi, selezionando i capi e gli accessori indispensabili da mettere in valigia in base alla meta, per partire senza stress e con il look giusto per ogni occasione. Pronte? Via!
Cosa mettere in valigia per una vacanza al mare
First things first: i costumi da bagno. Se la meta è il mare, sono loro a meritarsi il primo posto in valigia. Via libera ai bikini come ai costumi interi, da sfruttare anche lontano dalla spiaggia come body, abbinati a bermuda o pantaloni in lino. Tra gli essentials per una vacanza on the beach non può poi mancare il pareo, capo passepartout per eccellenza: annodatelo in vita come gonna o abbinatelo a una camicia oversize per spostarvi con nonchalance dal lettino al lungomare. Sì anche a shorts di jeans, jelly shoes - alternativa cool alle classiche ciabattine - una borsa in paglia o a rete, occhiali da sole maxi e cappello. Per l'ora dell'aperitivo (e non solo), puntate invece su abiti leggeri, infradito con tacco kitten, una mini bag a sacchetto - chic e salvaspazio - e qualche bijoux impreziosito da conchiglie o dettagli marini.
La valigia perfetta per una vacanza al mare
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Cosa mettere in valigia per una vacanza in montagna
Team montagna? Scelta più che comprensibile (e condivisibile). Con il termometro che continua a salire, qualche giorno tra boschi, sentieri e aria fresca sembra la migliore delle idee. In questo caso, le parole d’ordine da tener presenti sono comfort e praticità. Iniziate dai pezzi tecnici: leggings e pantaloni cargo con tasche e coulisse, t-shirt in quantità (ragionevoli), sneaker da hiking o sandali antiscivolo e una giacca antipioggia leggera da tenere nello zaino, insieme all'immancabile borraccia termica. Spazio poi a qualche alleato di stile per l'aperitivo in rifugio o le passeggiate in paese, come gonna di jeans, top a bretelline, ballerine e maglione a trecce da annodare sulle spalle quando cala il sole.
La valigia perfetta per una vacanza in montagna
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Cosa mettere in valigia per una vacanza on the road tra borghi e città d'arte
Se la vostra estate ha il sapore di un road trip tra borghi, città d'arte e soste panoramiche, la valigia dovrà essere all'altezza del programma. Meglio quindi puntare su capi versatili, da mixare ai giusti accessori per districarsi con disinvoltura tra monumenti, mostre, piazze assolate e aperitivi con vista. Pantaloni in lino, Capri pants, canotte a costine, polo e abiti smanicati in tessuti naturali costituiscono la base perfetta, insieme a una pratica borsa a tracolla e a un paio di sneakers. Non dimenticate poi un cardigan leggero e una pashmina, indispensabili per far fronte all'aria condizionata di musei e ristoranti. Per la sera bastano pochi accorgimenti: un set in seta stampata - da sfoggiare anche spezzato - una collana gold e una borsa a mano dai toni neutri sono tutto ciò che serve per elevare il look, senza appesantire i bagagli.
La valigia perfetta per un viaggio on the road tra borghi e città d’arte
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