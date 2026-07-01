Fashion crush del mese: cosa comprare a Luglio
L’inizio di Luglio segna l’arrivo di un altro momento tanto atteso, la partenza dei saldi estivi e questo significa che abbiamo una scusa in più per darci da fare con lo shopping.
Ora che l’estate si prepara a entrare nel vivo, possiamo concentrarci sull’acquisto dei capi e degli accessori che vogliamo al nostro fianco da qui fino alla fine della stagione.
***Saldi estivi in arrivo! E questi sono i vestiti da aggiungere subito alla shopping list***
E visto che, proprio per via degli sconti, il rischio che le nostre taglie si esauriscano in fretta e che i nostri pezzi del cuore vadano subito sold out è molto alto, meglio giocare d’astuzia e preparare una lista con le cose che non vogliamo assolutamente lasciarci scappare.
Cosa comprare a Luglio?
Partiamo dagli indispensabili per sopravvivere al caldo in città senza sacrificare del tutto lo stile. Per il tempo libero spazio a un abito midi colorato, a un paio di shorts freschi e leggeri e a una camicia boxy in lino.
Per costruire look più femminili e raffinati anche in piena estate, via libera a un mini dress bianco in lino, a un top gessato con la schiena scoperta e una pencil skirt a stampa floreale.
Visto che non sono mai troppi, meglio mettere in wishlist anche un nuovo bikini da infilare nella borsa per il mare.
E se per proteggersi da sole e dare al tempo stesso un twist ai look di tutti i giorni, un cappello in paglia e dei nuovi occhiali da sole non possono mancare. Per esaltare le mise più raffinate, una borsa bianca di medie dimensioni, dei sandali con il tacco alto e dei bijoux colorati possono fare la differenza.
Ma ecco nel dettaglio i nostri fashion crush del mese.
Cosa comprare a Luglio: i capi e gli accessori da puntare
MANGO Top con la schiena scoperta
Credits: shop.mango.com
BENETTON Shorts a righe con i taschini
Credits: it.benetton.com
CALZEDONIA Bikini giallo burro effetto crinkle
Credits: calzedonia.com
ROUJE Pencil shirt a stampa girasole
Credits: rouje.com
TESTONI Borsa in pelle con doppio manico
Credits: courtesy of press office
PARFOIS Cappello in rafia a tesa larga
Credits: parfois.com
ZARA Abito midi a pois
Credits: zara.com
SODINI Bracciale con charm a tema marino
Credits: courtesy of press office
MASSIMO DUTTI Camicia in lino a manica corta
Credits: massimodutti.com
OKKIA Occhiali da sole tartarugati
Credits: courtesy of press office
& OTHER STORIES Mini dress in lino
Credits: stories.com
BOCCADAMO Girocollo in argento con pendente a mezzaluna in pavè di zirconi e cristallo ovale rubino
Credits: courtesy of press office
GENNY Sandali con il tacco alto con applicazioni floreali
Credits: courtesy of press office
POLO CLUB Abito midi in denim
Credits: courtesy of press office
SOULDAZE Crop top con i bottoni
Credits: courtesy of press office
GIULIA IOSCO Collana con pendente in bronzo giallo e coralli
Credits: courtesy of press office
VITTORIA ROMA ATELIER Jumpsuit con profilo a contrasto
Credits: courtesy of press office
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