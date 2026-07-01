Nuovo mese, nuova sessione di shopping! Dal mini dress in lino al cappello di paglia: ecco qualche idea su cosa comprare a Luglio.

L’inizio di Luglio segna l’arrivo di un altro momento tanto atteso, la partenza dei saldi estivi e questo significa che abbiamo una scusa in più per darci da fare con lo shopping.

Ora che l’estate si prepara a entrare nel vivo, possiamo concentrarci sull’acquisto dei capi e degli accessori che vogliamo al nostro fianco da qui fino alla fine della stagione.

***Saldi estivi in arrivo! E questi sono i vestiti da aggiungere subito alla shopping list***

E visto che, proprio per via degli sconti, il rischio che le nostre taglie si esauriscano in fretta e che i nostri pezzi del cuore vadano subito sold out è molto alto, meglio giocare d’astuzia e preparare una lista con le cose che non vogliamo assolutamente lasciarci scappare.

Cosa comprare a Luglio?

Partiamo dagli indispensabili per sopravvivere al caldo in città senza sacrificare del tutto lo stile. Per il tempo libero spazio a un abito midi colorato, a un paio di shorts freschi e leggeri e a una camicia boxy in lino.

Per costruire look più femminili e raffinati anche in piena estate, via libera a un mini dress bianco in lino, a un top gessato con la schiena scoperta e una pencil skirt a stampa floreale.

Visto che non sono mai troppi, meglio mettere in wishlist anche un nuovo bikini da infilare nella borsa per il mare.

E se per proteggersi da sole e dare al tempo stesso un twist ai look di tutti i giorni, un cappello in paglia e dei nuovi occhiali da sole non possono mancare. Per esaltare le mise più raffinate, una borsa bianca di medie dimensioni, dei sandali con il tacco alto e dei bijoux colorati possono fare la differenza.

Ma ecco nel dettaglio i nostri fashion crush del mese.

Cosa comprare a Luglio: i capi e gli accessori da puntare

MANGO Top con la schiena scoperta

Credits: shop.mango.com

BENETTON Shorts a righe con i taschini

Credits: it.benetton.com

CALZEDONIA Bikini giallo burro effetto crinkle

Credits: calzedonia.com

ROUJE Pencil shirt a stampa girasole

Credits: rouje.com

TESTONI Borsa in pelle con doppio manico

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PARFOIS Cappello in rafia a tesa larga

Credits: parfois.com

ZARA Abito midi a pois

Credits: zara.com

SODINI Bracciale con charm a tema marino

Credits: courtesy of press office

MASSIMO DUTTI Camicia in lino a manica corta

Credits: massimodutti.com

OKKIA Occhiali da sole tartarugati

Credits: courtesy of press office

& OTHER STORIES Mini dress in lino

Credits: stories.com

BOCCADAMO Girocollo in argento con pendente a mezzaluna in pavè di zirconi e cristallo ovale rubino

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GENNY Sandali con il tacco alto con applicazioni floreali

Credits: courtesy of press office

POLO CLUB Abito midi in denim

Credits: courtesy of press office

SOULDAZE Crop top con i bottoni

Credits: courtesy of press office

GIULIA IOSCO Collana con pendente in bronzo giallo e coralli

Credits: courtesy of press office

VITTORIA ROMA ATELIER Jumpsuit con profilo a contrasto

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