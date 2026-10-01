Fashion crush del mese: cosa comprare a Ottobre
Ottobre, il mese in cui la stagione autunnale entra ufficialmente nel vivo, ma anche quello in cui ci prepariamo ad affrontare il tanto temuto cambio dell’armadio.
Ora più che mai, riordinare un attimo le idee e fare il punto su cosa abbiamo davvero bisogno di aggiungere al nostro guardaroba può rivelarsi fondamentale.
Se in queste prime settimane d’autunno, infatti, il clima è stato clemente e ci ha permesso di sfoggiare look piuttosto leggeri, adesso è arrivato il momento di fare sul serio e di iniziare a giocare d’anticipo in modo da individuare sin da subito quei pezzi che potrebbero rivelarsi davvero strategici.
Cosa comprare a Ottobre per non farsi trovare impreparate dai primi freddi?
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Che sia un gilet o un lungo trench con la cintura, di sicuro la prima cosa da puntare sono dei nuovi capispalla leggeri, indispensabili per dare il tocco finale a ogni look (ma anche per proteggersi dagli sbalzi di temperatura).
Fino ad ora non avevate considerato i capi in maglia? Beh, adesso è tempo di trovare posto nell’armadio a cardigan e maglioni con la zip, perfetti per il layering, sopra a bluse e camicie.
Gli chemisier smanicati possono lasciare spazio ai modelli a maniche lunghe, meglio ancora se declinati nelle stampe di stagione.
Per quanto riguarda i "pezzi di sotto", siamo già pronte a rimpiazzare gli shorts con dei nuovi pantaloni autunnali, e le gonne corte con i modelli midi, le migliori alleate in questo strano periodo di transizione.
Quanto agli accessori, degli stivaletti in camoscio, delle slingback dai motivi animalier o una mini bag dai colori caldi e avvolgenti, possono essere la scelta giusta per aggiungere una buona dose di personalità ai look autunnali.
Ma ecco nel dettaglio i pezzi che sono finiti nel nostro radar questo mese.
Cosa comprare a Ottobre: i nostri fashion crush del mese
IMPERIAL Trench lungo con cintura
Credits: imperialfashion.com
IBLUES Chemisier a stampa check
Credits: it.iblues.it
COS Cardigan in cashmere spazzolato
Credits: cos.com
AEYDE Slingback animalier con il tacco comodo
Credits: ayede.com
AMELIE Pantaloni neri con elastico in vita
Credits: courtesy of press office
ERIKA CAVALLINI Gilet color matcha con catenella
Credits: courtesy of press office
CHARLES & KEITH Borsa a mano color vinaccia con dettagli oro
Credits: charleskeith.eu
STEFANEL Maglia a coste con chiusura con zip
Credits: stefanel.com
SOULDAZE Camicia con il fondo asimmetrico
Credits: courtesy of press office
MANGO Pantaloni cropped con le pince
Credits: shop.mango.com
VIC MATIE Stivaletti in camoscio color tabacco
Credits: vicmatie.com
ZARA Gonna a pieghe con cintura in vita
Credits: zara.com
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