Dalle prime maglie agli stivaletti in camoscio: ecco qualche idea su cosa comprare a Ottobre. Pronte a prendere appunti?

Ottobre, il mese in cui la stagione autunnale entra ufficialmente nel vivo, ma anche quello in cui ci prepariamo ad affrontare il tanto temuto cambio dell’armadio.

Ora più che mai, riordinare un attimo le idee e fare il punto su cosa abbiamo davvero bisogno di aggiungere al nostro guardaroba può rivelarsi fondamentale.

Se in queste prime settimane d’autunno, infatti, il clima è stato clemente e ci ha permesso di sfoggiare look piuttosto leggeri, adesso è arrivato il momento di fare sul serio e di iniziare a giocare d’anticipo in modo da individuare sin da subito quei pezzi che potrebbero rivelarsi davvero strategici.

Cosa comprare a Ottobre per non farsi trovare impreparate dai primi freddi?

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Che sia un gilet o un lungo trench con la cintura, di sicuro la prima cosa da puntare sono dei nuovi capispalla leggeri, indispensabili per dare il tocco finale a ogni look (ma anche per proteggersi dagli sbalzi di temperatura).

Fino ad ora non avevate considerato i capi in maglia? Beh, adesso è tempo di trovare posto nell’armadio a cardigan e maglioni con la zip, perfetti per il layering, sopra a bluse e camicie.

Gli chemisier smanicati possono lasciare spazio ai modelli a maniche lunghe, meglio ancora se declinati nelle stampe di stagione.

Per quanto riguarda i "pezzi di sotto", siamo già pronte a rimpiazzare gli shorts con dei nuovi pantaloni autunnali, e le gonne corte con i modelli midi, le migliori alleate in questo strano periodo di transizione.

Quanto agli accessori, degli stivaletti in camoscio, delle slingback dai motivi animalier o una mini bag dai colori caldi e avvolgenti, possono essere la scelta giusta per aggiungere una buona dose di personalità ai look autunnali.

Ma ecco nel dettaglio i pezzi che sono finiti nel nostro radar questo mese.

Cosa comprare a Ottobre: i nostri fashion crush del mese

IMPERIAL Trench lungo con cintura

Credits: imperialfashion.com

IBLUES Chemisier a stampa check

Credits: it.iblues.it

COS Cardigan in cashmere spazzolato

Credits: cos.com

AEYDE Slingback animalier con il tacco comodo

Credits: ayede.com

AMELIE Pantaloni neri con elastico in vita

Credits: courtesy of press office

ERIKA CAVALLINI Gilet color matcha con catenella

Credits: courtesy of press office

CHARLES & KEITH Borsa a mano color vinaccia con dettagli oro

Credits: charleskeith.eu

STEFANEL Maglia a coste con chiusura con zip

Credits: stefanel.com

SOULDAZE Camicia con il fondo asimmetrico

Credits: courtesy of press office

MANGO Pantaloni cropped con le pince

Credits: shop.mango.com

VIC MATIE Stivaletti in camoscio color tabacco

Credits: vicmatie.com

ZARA Gonna a pieghe con cintura in vita

Credits: zara.com