Socks, slouchy, cuissardes, texani ed equestri: tutti i modelli di stivali must-have per l’Autunno Inverno 2026 2027 sono già qui!

Non è mai troppo presto per fare un ripasso degli stivali più di tendenza del 2026. Anzi, se c'è un accessorio capace di anticipare l'atmosfera e raccontarci i trend della nuova stagione, è proprio lo stivale.

Per quest'anno, le tendenze moda 2026 giocano soprattutto sui contrasti. Da una parte troviamo stivali aderenti con punte affilate, dall'altra modelli morbidi, ampi e volutamente rilassati.

Per quanto riguarda le lunghezze: accanto ai classici stivali al ginocchio compaiono i cuissardes: un grande ritorno di stagione.

E ancora modelli equestri, stivali in camoscio e ankle boho. Tanto marrone che diventa una delle alternative top al tradizionale nero.

Stivali di tendenza 2026: quali modelli scegliere?

Se dovessimo riassumere le principali tendenze degli stivali 2026 potremmo usare questa frase: “gli opposti che si attraggono”.

Gli stivali della moda autunno inverno 2026 2027, infatti, così diversi tra loro, tendono a privilegiare look costruiti attraverso sovrapposizioni e contrasti. Tra i modelli da tenere d'occhio ci sono gli stivali socks.

Modelli con gambale così aderente da sembrare un paio di collant. Il modo più semplice per indossarli? Con minigonne, abiti corti e gonne dalla linea pulita. Diametralmente opposti ma altrettanto di tendenza, gli stivali slouchy con il loro fascino rilassato anni settanta.

Qui, il gambale è morbido e crea pieghe e volumi volutamente imperfetti, riportando alla mente l'estetica boho. Soprattutto in camoscio ma anche in pelle si portano con jeans o pantaloni aderenti.

Gli stivali cuissardes, ovvero quelli che salgono oltre il ginocchio, continuano a occupare un posto importante tra le tendenze 2026 con interpretazioni molto diverse: skinny, morbidi, equestri, oppure con dettagli più ricercati.

E proprio parlando di dettagli, l'attenzione moda 2026 va sugli stivali stringati, dove i lacci diventano protagonisti. Le stringhe percorrono la gamba e trasformano un elemento funzionale in un dettaglio estetico richiamando il corsetto.

Non mancano i grandi classici: dagli stivali equestri ai texani. Per entrambi, il new black è il marrone! Per quanto riguarda, invece, le linee e forme: la punta è un altro elemento chiave degli stivali 2026.

È ora di fare un veloce recap e buttarsi nello shopping.

Gli stivali che raccontano le tendenze di stagione e per questo indispensabili!

CHARLES & KEITH

Credits: charleskeith.eu

STEVE MADDEN

Credits: stevemadden.it

DOLCE & GABBANA

Credits: dolcegabbana.com

GIANVITO ROSSI

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MANGO

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OVYÉ

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RESERVED

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COS

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ISABEL MARANT

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H&M

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UNISA

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MAX&CO

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ZARA

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SANDRO PARIS

Credits: sandro-paris.com

STRADIVARIUS

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