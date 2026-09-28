Voglia di un bel paio di stivali nuovi? Ecco la prima checklist dei modelli più cool dell'autunno 2026
Non è mai troppo presto per fare un ripasso degli stivali più di tendenza del 2026. Anzi, se c'è un accessorio capace di anticipare l'atmosfera e raccontarci i trend della nuova stagione, è proprio lo stivale.
Per quest'anno, le tendenze moda 2026 giocano soprattutto sui contrasti. Da una parte troviamo stivali aderenti con punte affilate, dall'altra modelli morbidi, ampi e volutamente rilassati.
Per quanto riguarda le lunghezze: accanto ai classici stivali al ginocchio compaiono i cuissardes: un grande ritorno di stagione.
E ancora modelli equestri, stivali in camoscio e ankle boho. Tanto marrone che diventa una delle alternative top al tradizionale nero.
Stivali di tendenza 2026: quali modelli scegliere?
Se dovessimo riassumere le principali tendenze degli stivali 2026 potremmo usare questa frase: “gli opposti che si attraggono”.
Gli stivali della moda autunno inverno 2026 2027, infatti, così diversi tra loro, tendono a privilegiare look costruiti attraverso sovrapposizioni e contrasti. Tra i modelli da tenere d'occhio ci sono gli stivali socks.
Modelli con gambale così aderente da sembrare un paio di collant. Il modo più semplice per indossarli? Con minigonne, abiti corti e gonne dalla linea pulita. Diametralmente opposti ma altrettanto di tendenza, gli stivali slouchy con il loro fascino rilassato anni settanta.
Qui, il gambale è morbido e crea pieghe e volumi volutamente imperfetti, riportando alla mente l'estetica boho. Soprattutto in camoscio ma anche in pelle si portano con jeans o pantaloni aderenti.
Gli stivali cuissardes, ovvero quelli che salgono oltre il ginocchio, continuano a occupare un posto importante tra le tendenze 2026 con interpretazioni molto diverse: skinny, morbidi, equestri, oppure con dettagli più ricercati.
E proprio parlando di dettagli, l'attenzione moda 2026 va sugli stivali stringati, dove i lacci diventano protagonisti. Le stringhe percorrono la gamba e trasformano un elemento funzionale in un dettaglio estetico richiamando il corsetto.
Non mancano i grandi classici: dagli stivali equestri ai texani. Per entrambi, il new black è il marrone! Per quanto riguarda, invece, le linee e forme: la punta è un altro elemento chiave degli stivali 2026.
È ora di fare un veloce recap e buttarsi nello shopping.
Gli stivali che raccontano le tendenze di stagione e per questo indispensabili!
CHARLES & KEITH
Credits: charleskeith.eu
STEVE MADDEN
Credits: stevemadden.it
DOLCE & GABBANA
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GIANVITO ROSSI
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MANGO
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OVYÉ
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RESERVED
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COS
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ISABEL MARANT
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H&M
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UNISA
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MAX&CO
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ZARA
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SANDRO PARIS
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STRADIVARIUS
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