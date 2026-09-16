Arriva l’autunno, è il momento delle giacche "da mezza stagione": questi sono i modelli che non possono mancare nel vostro guardaroba
Dedicarsi adesso al cambio degli armadi forse è prematuro ma una cosa è certa: adesso che l’estate è agli sgoccioli cominciare a riorganizzare un po’ il guardaroba potrebbe essere un’ottima idea.
Anche se maglioni e cappotti possono ancora aspettare, è già il momento di far spazio nell’armadio alle giacche per la mezza stagione.
E del resto non c’è proprio niente di meglio dei capispalla leggeri per dare il tocco finale a qualsiasi look (e non farsi trovare impreparate dai repentini sbalzi di temperatura).
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Per affrontare al meglio queste prime giornate d’autunno i giubbotti di jeans si confermano una validissima opzione.
Per sopravvivere, invece, con la giusta dose di stile all’imprevedibilità del clima autunnale, meglio orientarsi su un altro grande classico dell’autunno: il trench, da alternare a bomber, giacche in pelle o in suede, a seconda degli impegni in agenda.
Tra i modelli di tendenza della stagione, oltre agli intramontabili blazer, figurano anche quest'anno le barn jacket: nate come capospalla casual ma sdoganate oramai anche con gli outfit più raffinati.
E che dire di piumini leggeri, cappotti corti e parka impermeabili: nelle giornate dal meteo avverso sono l’opzione da prendere in considerazione per coniugare nello stesso look comfort, stile e protezione.
Su quali giacche per la mezza stagione mettere subito gli occhi? Ecco una selezione di modelli da non perdere di vista quest’autunno.
Giacche per la mezza stagione: i modelli da puntare adesso
ROUJE Trench corto con cintura in vita
Credits: rouje.com
& OTHER STORIS Bomber con il colletto dal fit rilassato
Credits: stories.com
SANDRO Giubbotto in pelle oversize
Credits: it.sandro-paris.com
SEMICOUTURE Cappotto monopetto con tasche frontali
Credits: courtesy of press office
BLAZÉ Blazer oversize a stampa check
Credits: blaze-milano.com
GAS Giacca corta in denim
Credits: gasjeans.com
PARFOIS Giacca in suede con i bottoni
Credits: parfois.com
BARBOUR Giacca Beaufort con colletto in velluto
Credits: barbour.com
LOEWE Giacca in misto lana a quadri
Credits: mytheresa.com
ARKET Trench lungo beige
Credits: arket.com
MARIA DE LA ORDEN Giacca cropped in denim
Credits: mariadelaorden.com
JEANNE BARET Parka lungo con cappuccio impermeabile e traspirante
Credits: jeannebaret.com
MANGO Blazer monopetto gessato
Credits: shop.mango.com
WOOLRICH Piumino leggero in nylon
Credits: woolrich.com
ROTATE Giacca in pelle con cintura in vita
Credits: mytheresa.com
ZARA Bomber effetto camoscio
Credits: zara.com
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