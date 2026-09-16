Dagli iconici trench alle giacche barn: se non sapete ancora su cosa orientarvi durante la prossima sessione di shopping, lasciatevi ispirare dalla nostra selezione.

Dedicarsi adesso al cambio degli armadi forse è prematuro ma una cosa è certa: adesso che l’estate è agli sgoccioli cominciare a riorganizzare un po’ il guardaroba potrebbe essere un’ottima idea.

Anche se maglioni e cappotti possono ancora aspettare, è già il momento di far spazio nell’armadio alle giacche per la mezza stagione.

E del resto non c’è proprio niente di meglio dei capispalla leggeri per dare il tocco finale a qualsiasi look (e non farsi trovare impreparate dai repentini sbalzi di temperatura).

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Per affrontare al meglio queste prime giornate d’autunno i giubbotti di jeans si confermano una validissima opzione.

Per sopravvivere, invece, con la giusta dose di stile all’imprevedibilità del clima autunnale, meglio orientarsi su un altro grande classico dell’autunno: il trench, da alternare a bomber, giacche in pelle o in suede, a seconda degli impegni in agenda.

Tra i modelli di tendenza della stagione, oltre agli intramontabili blazer, figurano anche quest'anno le barn jacket: nate come capospalla casual ma sdoganate oramai anche con gli outfit più raffinati.

E che dire di piumini leggeri, cappotti corti e parka impermeabili: nelle giornate dal meteo avverso sono l’opzione da prendere in considerazione per coniugare nello stesso look comfort, stile e protezione.

Su quali giacche per la mezza stagione mettere subito gli occhi? Ecco una selezione di modelli da non perdere di vista quest’autunno.

Giacche per la mezza stagione: i modelli da puntare adesso

ROUJE Trench corto con cintura in vita

Credits: rouje.com

& OTHER STORIS Bomber con il colletto dal fit rilassato

Credits: stories.com

SANDRO Giubbotto in pelle oversize

Credits: it.sandro-paris.com

SEMICOUTURE Cappotto monopetto con tasche frontali

Credits: courtesy of press office

BLAZÉ Blazer oversize a stampa check

Credits: blaze-milano.com

GAS Giacca corta in denim

Credits: gasjeans.com

PARFOIS Giacca in suede con i bottoni

Credits: parfois.com

BARBOUR Giacca Beaufort con colletto in velluto

Credits: barbour.com

LOEWE Giacca in misto lana a quadri

Credits: mytheresa.com

ARKET Trench lungo beige

Credits: arket.com

MARIA DE LA ORDEN Giacca cropped in denim

Credits: mariadelaorden.com

JEANNE BARET Parka lungo con cappuccio impermeabile e traspirante

Credits: jeannebaret.com

MANGO Blazer monopetto gessato

Credits: shop.mango.com

WOOLRICH Piumino leggero in nylon

Credits: woolrich.com

ROTATE Giacca in pelle con cintura in vita

Credits: mytheresa.com

ZARA Bomber effetto camoscio

Credits: zara.com