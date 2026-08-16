Come la classica bandana, ma anche come cintura o charm per le borse, ecco 7 modi per declinare il tanto amato foulard.

Esistono accessori che, con la loro sola presenza nel fashion heritage, definiscono un preciso momento dell'anno. Uno di questi è senza dubbio il foulard.

Non appena i primi fiori sbocciano e le giornate iniziano ad allungarsi, il foulard inizia timidamente a fare capolino nel guardaroba per poi diventare sempre più protagonista con l'avvicinarsi dell’estate.

Annodato come una bandana per andare al mare, ma anche per aggiungere un tocco casual e summer-ready ai nostri look da città o trasformato in un top anti-afa dell'ultimo minuto, il foulard trova la propria dimensione nei picchi delle belle stagioni, liberando la sua massima espressione e versatilità.

Senza dimenticare che la sua natura vivace, colorata e frizzante - che lo rende un vero e proprio accessorio statement - regala ai nostri outfit una personalità da iconica cool girl senza dover passare ore davanti allo specchio per trovare il fit perfetto o costruire abbinamenti elaborati e complicati.

Così, grazie al suo innato fascino e alla sua capacità di trasformare anche l’outfit più basico in una mise da trendsetter, il foulard si conferma ancora una volta il passe-partout per eccellenza della summer season, da sfoggiare, amare e reinterpretare in 7 modi diversi.

Come indossare il foulard d'estate: come bandana

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Iniziando dal metodo più classico - ma anche più di tendenza - per indossare il foulard, sappiamo per certo (perché Instagram non perdona) che la bandana-foulard è l'accessorio più in voga della SS26. Chi ha detto, però, che questo trend debba essere necessariamente rientrare nella categoria casual/da spiaggia? Abbinato a completi sartoriali, abiti e look dal gusto più “serio”, il foulard-bandana è capace di aggiungere un je ne se quois disinvolto e cool anche a outfit più eleganti.

Come indossare il foulard d'estate: annodato alla borsa

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Se invece cercate un tocco di colore ma non volete intaccare la struttura del look, un’opzione è quella di utilizzarlo quasi come un charm da borsa. Addio Labubu e peluche vari e benvenuto foulard dall’allure raffinata e vagamente parisienne, perfetto per donare un twist elegante e glamour a qualsiasi bag & Co.

Come indossare il foulard d'estate: al collo

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Al collo, invece, il foulard è da sempre un grande classico della moda, che richiama l’eleganza delle dive degli anni Cinquanta e Sessanta. Da Grace Kelly e Audrey Hepburn, a Brigitte Bardot, questo accessorio è diventato un simbolo di stile intramontabile, che ancora oggi trova la sua dimensione nei nostri look, aggiungendo un twist bon ton e di raffinata nonchalance.



Come indossare il foulard d'estate: al collo (ma in versione rock)

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Contrariamente a quanto si crede, però, il foulard al collo non appartiene solamente a quell’immaginario effortless-chic delle icone classy del passato, ma richiama ma anche un’estetica rock e bohémien, fatta di suggestioni anni Settanta e una di femminilità audace capace di svoltare completamente una mise con un contributo minuscolo, ma significativo.

Come indossare il foulard d'estate: come top

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Mode di Instagram e TikTok a parte - che a volte riportano in auge capi che vorremmo dimenticare per sempre - questa volta i social hanno fatto un buon lavoro, giocando con i foulard indossati come top. Leggeri (anzi, leggerissimi), effortless e versatili, possono essere arrangiati in tanti modi diversi permettendoci di avere un solo capo in armadio, ma tante possibilità di styling.

Come indossare il foulard d'estate: come scrunchie

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La bandana non è il solo modo di indossare il foulard in testa: un altro è quello di utilizzarlo come hair accessory, trasformandolo in un copri-elastico dal sapore bon ton, perfetto per impreziosire code basse, chignon e trecce estive (per tutte quelle volte - quindi t.u.t.t.e. - in cui il caldo ci obbliga a trovare soluzioni chic per legare e raccogliere i nostri meravigliosi lunghi capelli).

Come indossare il foulard d'estate: come cintura/annodato in vita

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Infine, terminiamo con l’ultimo modo di indossare il foulard della nostra selezione: la cintura. Che si tratti di un modello più casual e rilassato (da accostare per antonomasia a un fit altrettanto casual come jeans + camicia) o di una variante particolare da utilizzare per abbellire ancora di più i nostri fit, il foulard-cintura si conferma la declinazione più statement di questo accessorio, da integrare agli outfit e rubare la scena.