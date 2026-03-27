La settimana volge al termine e vogliamo condividere con voi i capi e gli accessori che ci hanno fatto battere il cuore negli ultimi giorni

Ora che la primavera sta entrando ufficialmente nel vivo non abbiamo più scuse: urge fare il famigerato "cambio armadio"! L'occasione perfetta anche per fare il punto su quello che ci convince di più (e quello che ci convince di meno) e catalogare i nostri capi e accessori primaverili tra "in" e "out". E ovviamente poi correre subito ai ripari, aggiustando il tiro.

Come? Declutterando quello che ci ha stancato e acquistando alcuni pezzi cool che mancano nel nostro guardaroba e che ci servono per dare un tocco fresco e nuovo al nostro dress code quotidiano. Se vi serve qualche idea, siamo qui apposta!

Nel corso della settimana, infatti, facciamo sempre "cassetto" con gli abiti, le borse, le scarpe e i bijoux che scoviamo nel corso delle nostre ricerche prodotto o che ci mandano gli uffici stampa dei brand e che puntualmente ci fanno venire gli occhi a cuoricino. E ci fa piacere condividerli con voi per darvi magari qualche spunto utile.

Scorrete qui sotto per scoprire i nostri "love at first sight", i consigli per gli acquisti da cui farsi tentare nel weekend! Pronte?

1) La giacca in suede di SEMICOUTURE

Che la suede jacket sia un must indiscusso del guardaroba di stagione non è certo una novità. Complice anche il clima pazzerello della primavera, la soluzione perfetta è quella suggerita dal brand Semicoture: utilizzare il layering.

La collezione SS26 infatti è tutta costruita su contrasti materici, dettagli sartoriali e un equilibrio raffinato tra maschile e femminile. Tra i nostri pezzi preferiti questa giacca in pelle scamosciata da portare letteralmente su...TUTTO!

Courtesy of Press Office

2) Una delle felpe di LANAPO

Altro capo transeasonal per eccellenza? La felpa, ovvio! Se poi è cute come questa firmata LANAPO, meglio ancora! Il brand, famoso per i suoi sandali artigianali Made in Italy, ha ampliato il suo universo introducendo una linea apparel ispirata alle Cinque Terre e al mare.

Capi realizzati in 100% cotone biologico filato e pettinato, che uniscono qualità, comfort e un'estetica essenziale. La scritta "Mi ricordi il mare" trasforma un capo quotidiano come la felpa in un racconto da indossare.

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3) The Dior Crunchy Bag

In cerca di una nuova It bag? La borsa Dior Crunchy, appena lanciata da Jonathan Anderson per la collezione Primavera-Estate 2026 vi conquisterà grazie alla sua silhouette contemporanea che reinterpreta il motivo cannage.

Sublimata dalla grafica tridimensionale, questa creazione è realizzata in pelle leggermente scrostata con una grana delicatamente increspata. Il contrasto tra la texture compatta e la morbidezza al tatto crea un gioco di rilievi che cattura la luce, mentre la palette gioca su nuance raffinate: dal nero al marrone, dal giallo pastello al verde scuro.

Versatile e chic, è disponibile in due misure, piccola o media, e si può portare a mano, a spalla o a tracolla, con disinvoltura. Una delicata firma "Dior" è intrecciata con gli occhielli della catena.

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4) Uno dei costumi super glam di ZIMMERMANN

L'estate sembra ancora un miraggio? Trovare il costume da bagno perfetto potrebbe aiutarci a sentirla un po' pi vicina. La collezione beachwear firmata Zimmermann punta su una femminilità consapevole e magnetica e vede protagoniste silhouette leggere e sensuali, in un equilibrio armonioso tra essenzialità e fascino.

Costumi interi dal taglio cool, bikini essenziali ma divertenti e contemporanei, parei trasformabili per accompagnarci in ogni momento durante l'estate.

Noi abbiamo già individuato il nostro modello preferito: questo intero a righe con dettaglio cut-out asimmetrico e fiocchetto è a dir poco FA-VO-LO-SO.

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5) Un abito della linea Cerimonia di TWINSET MILANO

Primavera fa rima con...matrimoni e cerimonie eleganti. Se avete ricevuto un invito speciale ma brancolate ancora nel buio alla ricerca del look perfetto, tranquille, abbiamo qualcosa che farà decisamente al caso vostro.

La nuovissima linea Cerimonia firmata Twinset: silhouette dalle linee morbide che accarezzano la figura, tessuti fluidi e luminosi catturano la luce con naturalezza, e accenni boho-chic che si intrecciano ad un'eleganza senza tempo.

Vogliamo parlare della bellezza di questo longdress rosa satin con dettagli in pizzo? Oltre!

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6) Un gioiello della linea Tarocchi di SODINI

Sodini presenta Tarocchi, la nuova linea della collezione SS26 Romantic Remembrance: Ode to Italian Summer, ispirata ai paesaggi della Toscana. 70 modelli esclusivi, tra collane, bracciali e orecchini, pensati come piccoli amuleti, che combinano texture rigate, smalti pastello applicati a mano, cabochon incastonati e cup chain di baguette che ne esaltano la luminosità. Un’estetica simbolica e contemporanea che unisce perle, pietre e lavorazioni artigianali italiane, trasformando ogni pezzo in un moderno talismano.

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7) Un ciondolo della collezione Mini Me di LIL Milan

Piccoli gioielli che custodiscono però un grande significato e che raccontano i legami più preziosi. Nascono con queste premesse i Ciondoli Mini Me Girl e Boy di LIL Milan. Ogni charm è una piccola silhouette stilizzata, realizzata a mano in Italia e disponibile in oro giallo 9kt, oro bianco 9kt rodiato, argento 925 o vermeil (argento 925 placcato oro 18kt). La collezione è impreziosita da diamanti sostenibili, brillanti e luminosi, per aggiungere un tocco di luce raffinata e responsabile. Il regalo ideale per figli, sorelle, mamme, papà o per chiunque rappresenti un legame speciale, inclusi sé stessi.

"I Ciondoli Mini Me nascono dall’idea di portare con sé simboli di affetto e connessione quotidiana. Hanno un diamante nella mente perché è lì che tutto comincia. Due diamanti nei piedi perché sono già in cammino verso ciò che verrà", ha dichiarato Veronica Varetta, founder e mente creativa del brand.

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