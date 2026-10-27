Zero idee su come abbinare pantaloni e stivaletti? Lasciatevi ispirare da queste 5 combo ad altissimo tasso di stile.

Nelle prime settimane d’autunno si contendono il ruolo di pezzo chiave del guardaroba con abiti e gonne midi, ma non appena le temperature cominciano a scendere non c’è storia: i pantaloni tornano ad essere gli unici protagonisti dei nostri look.

E se è vero che possiamo indossarli facilmente con qualsiasi calzatura che abbiamo già nella scarpiera, è altrettanto vero che, specialmente in questo periodo dell’anno, non c’è niente di meglio degli stivaletti per completare i nostri outfit con il giusto mix di praticità e stile.

***I mocassini più cool del momento? Hanno il tacco***

Persino in quelle giornate più cupe e grigie, in cui la pioggia rischia di compromettere la riuscita dei nostri look, questa combo si rivela un vero asso nella manica.

E se vi state chiedendo con quali stivaletti indossare con i pantaloni per ottenere a occhi chiusi abbinamenti semplicemente impeccabili, beh, abbiamo noi la risposta: ecco 5 combinazioni a cui anche voi dovreste assolutamente dare una chance quest’autunno.

Con quali stivaletti indossare i pantaloni

01. Pantaloni dritti + stivaletti flat

Nel quotidiano, per unire comfort e stile, dai primi appuntamenti della giornata agli ultimi impegni della sera, servono solo dei pantaloni slim fit in velluto e degli stivaletti senza tacco.

Pantaloni in velluto a gamba dritta MASSIMO DUTTI + Stivaletti bassi senza tacco in pelle SÉZANE

Credits: massimodutti.com/ sezane.com

02. Pantaloni a gamba larga + stivaletti con kitten heels

Chi l’ha detto che per un’uscita serale le pumps sono la nostra unica opzione! Anche un paio di pantaloni a gamba larga eleganti e raffinati si sposano alla perfezione con degli stivaletti, meglio ancora se con un minimo di tacco.

Pantaloni fluidi dai motivi floreali MAX&CO. + Stivaletti con kitten heels TOTEME

Credits: it.maxandco.com/ mytheresa.com

03. Pantaloni flared + Chelsea Boots

Con quali stivaletti indossare i pantaloni bianchi in questa stagione? Se non sapete mai sfruttarli e temete di lasciarli nel fondo dell’armadio fino all’arrivo della prossima estate, ecco la soluzione: optate per un modello flared, dal fondo leggermente svasato. Abbinati a dei Chelsea Boots dai colori caldi e avvolgenti vi conquisteranno.

Pantaloni bianchi dal fondo svasato MANGO + Stivaletti in suede con elastico laterale PARIS TEXAS

Credits: shop.mango.com/ paristexasbrand.com

04. Pantaloni barrel + stivaletti a punta con il tacco alto

Nonostante la loro grande popolarità, i pantaloni barrel non sono esattamente facili da portare. La cosa più furba da fare è una sola: provate a slanciare al massimo la silhouette indossandoli con un paio di stivaletti dalla punta affilata e con il tacco alto.

Pantaloni barrel a stampa gessata ZARA + Stivaletti a punta con il tacco alto AEYDE

Credits: zara.com/ aeyde.com

05. Pantaloni cargo + anfibi

E perché indossare i pantaloni cargo solo nel weekend: abbinati a degli anfibi neri con i lacci possono diventare degli ottimi “partner in crime” per affrontare in città anche le giornate più dinamiche.

Pantaloni cargo con le tasche ARKET + Stivaletti neri stringati GIANVITO ROSSI

Credits: arket.com/ mytheresa.com

Foto in copertina: GettyImage